Бенедикт Камбербатч признался, что трижды отравился никотином на съемках «Сила собаки»

Британский актер Бенедикт Камбербатч рассказал журналу Esquire о съемках в фильме «Сила собаки» (в другом переводе — «Власть пса»). Он признался, что трижды отравился никотином во время создания картины.

Артист пояснил, что ему необходимо было выкуривать много сигарет в кадре — «идеально свернутых одной рукой», как указано в одноименном романе Томаса Сэвиджа. Этот опыт Камбербатч назвал «ужасным».

«Это было действительно тяжело. Самокрутки без фильтров одна за другой. Я трижды отравился никотином. Когда тебе нужно много курить, это действительно ужасно», — сказал актер.

Съемки картины начались в Новой Зеландии в январе 2020 года. Затем из‑за пандемии производство было приостановлено до июня. В итоге фильм выйдет на Netflix только 1 декабря 2021 года.

Режиссером «Силы собаки» выступила Джейн Кэмпион («Пианино», «Вершина озера»). Оператором стала Ари Вегнер («Маленькое красное платье», «Леди Макбет»). В актерский состав вошли Джесси Племонс, Кирстен Данст, Томасин МакКензи, Коди Смит-МакФи и Фрэнсис Конрой.

Фильм рассказывает о харизматичном владельце ранчо Филе Бербанке и его брате Джордже. Когда последний приводит домой новую жену и ее сына, отношения братьев накаляются. Фил начинает мучить молодую семью, но вскоре сам оказывается перед возможностью любви.