перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Reuters/Twitter
Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе Christie’s за 8,2 млн долларов 3:08
Бенедикт Камбербатч признался, что трижды отравился никотином на съемках «Сила собаки» 2:38
HBO опубликовал трейлер фильма «Jagged». Он посвящен Аланис Мориссетт 1:52
Netflix показал трейлер сериала «Эльфы». В нем датские подростки обнаруживают волшебных существ 0:50
Мошенник убедил модераторов инстаграма в смерти главы соцсети. И они заблокировали его профиль Вчера в 23:30
Dr. Phil/YouTube
Режиссер Морис Суини снимет документальный фильм о Шинейд О’Коннор Вчера в 23:14
Ченнинг Татум и Том Харди снимутся в фильме об эвакуации афганцев из захваченной террористами страны Вчера в 22:43
Instagram запустит платную подписку на эксклюзивный контент блогеров Вчера в 22:25
«Редакция» вернула на ютьюб фильм о казаках. Жалобу отозвали после расследования о казачьем хоре Вчера в 21:47
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и студентов, проходящих практику Вчера в 21:42
У сериала «Игра в кальмара» появится второй сезон Вчера в 20:55
Обыски у актеров шоу Наливкина, новая роль Ди Каприо и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
РБК: власти обсуждают возможность проверки QR-кодов вакцинированных в самолетах и поездах Вчера в 20:36
В сети появился второй трейлер фильма «C’mon C’mon» с Хоакином Фениксом Вчера в 19:19
Нилюфер Янья в преддверии нового альбома выпустила песню и клип «Stabilise» Вчера в 19:02
ВЦИОМ рассказал, как россияне читают научпоп. Больше всего им интересны астрономия и космос Вчера в 18:32
Фонд MaxArt открыл резиденцию с мастерскими для художников Вчера в 18:06
На новом электронном фестивале Violet выступит британский дуэт Orbital Вчера в 17:41
МВД возбудило дело против ТНТ из‑за поцелуя комиков в шоу «Игра» Вчера в 17:35
На лейбл Rhymes Music составили протокол о пропаганде наркотиков в треках Моргенштерна и Элджея Вчера в 16:51
Отключить рекламу

Бенедикт Камбербатч признался, что трижды отравился никотином на съемках «Сила собаки»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:38

Британский актер Бенедикт Камбербатч рассказал журналу Esquire о съемках в фильме «Сила собаки» (в другом переводе — «Власть пса»). Он признался, что трижды отравился никотином во время создания картины.

Артист пояснил, что ему необходимо было выкуривать много сигарет в кадре — «идеально свернутых одной рукой», как указано в одноименном романе Томаса Сэвиджа. Этот опыт Камбербатч назвал «ужасным».

«Это было действительно тяжело. Самокрутки без фильтров одна за другой. Я трижды отравился никотином. Когда тебе нужно много курить, это действительно ужасно», — сказал актер.

Съемки картины начались в Новой Зеландии в январе 2020 года. Затем из‑за пандемии производство было приостановлено до июня. В итоге фильм выйдет на Netflix только 1 декабря 2021 года.

Режиссером «Силы собаки» выступила Джейн Кэмпион («Пианино», «Вершина озера»). Оператором стала Ари Вегнер («Маленькое красное платье», «Леди Макбет»). В актерский состав вошли Джесси Племонс, Кирстен Данст, Томасин МакКензи, Коди Смит-МакФи и Фрэнсис Конрой.

Фильм рассказывает о харизматичном владельце ранчо Филе Бербанке и его брате Джордже. Когда последний приводит домой новую жену и ее сына, отношения братьев накаляются. Фил начинает мучить молодую семью, но вскоре сам оказывается перед возможностью любви.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Бенедикт Камбербатч
Джейн Кэмпион
Джесси Племонс
Фрэнсис Конрой
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить