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Netflix показал трейлер сериала «Эльфы». В нем датские подростки обнаруживают волшебных существ

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:50

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фантастического хоррор-сериала «Эльфы», снятого в Дании режиссером Рони Эзрой («Девятое апреля», «В заложниках»). Видео появилось на ютьюб-канале компании. Сериал выйдет 28 ноября.

В ролике семья из четырех человек отправляется на машине на отдаленный остров, чтобы провести вместе Рождество. Остров, как оказывается, не слишком любим туристами из‑за живущих на нем таинственных существ — эльфов.

Приехавшая на отдых девочка-подросток обнаруживает одного из этих созданий и приносит его домой. Однако это приводит к катастрофическим последствиям: эльфы начинают нападать на людей, и рождественская сказка превращается в жуткий хоррор.

Проект разработали сценарист Стефан Яворски («Те, кто убивают», «Когда пыль осела») и продюсер Элис Х. Лунд. В нем снялись Энн Элеонора Йоргенсен, Расмус Хаммерик, Вивелилл Согаанд Хольм, Соня Стин, Педер Томас Педерсен, Лука Локкен и Лила Нобель.

«Есть много причин, почему мы взволнованы этим датским проектом. Во-первых, из‑за работы с нашими давними партнерами с Miso Film, которые подтвердили, что они отличные сторителлеры. Во-вторых, потому что сериал рассказывает о местных мифах — это всегда имеет такой большой резонанс в скандинавском регионе — и дает возможность превратить их в современную рождественскую историю с небольшим оттенком ужаса», — сказала директор Netflix Internal Originals в Северной Европе Теша Кроуфорд.

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