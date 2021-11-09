Мошенник убедил модераторов инстаграма в смерти главы соцсети. И они заблокировали его профиль

Мошеннику удалось на время заблокировать инстаграм-аккаунт главы соцсети Адама Моссери, убедив модераторов, что тот умер. Это стало возможным благодаря функции меморизации страницы умершего пользователя.

Мошенник рассказал изданию Vice, что опубликовал в сети фальшивый некролог о смерти Моссери — он нужен для того, чтобы сделать аккаунт мемориальным; также подойдет свидетельство о смерти или новостная заметка с полным именем покойного.

После того, как модераторы подтвердили достоверность заявки на меморизацию, профиль Моссери заблокировали. Такой аккаунт нельзя изменять или удалять, а другие юзеры не могут зайти в аккаунт даже с паролем. При переходе на страничку главы соцсети появлялась плашка «Светлая память».