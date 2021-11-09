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Мошенник убедил модераторов инстаграма в смерти главы соцсети. И они заблокировали его профиль

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:30

Мошеннику удалось на время заблокировать инстаграм-аккаунт главы соцсети Адама Моссери, убедив модераторов, что тот умер. Это стало возможным благодаря функции меморизации страницы умершего пользователя.

Мошенник рассказал изданию Vice, что опубликовал в сети фальшивый некролог о смерти Моссери — он нужен для того, чтобы сделать аккаунт мемориальным; также подойдет свидетельство о смерти или новостная заметка с полным именем покойного.

После того, как модераторы подтвердили достоверность заявки на меморизацию, профиль Моссери заблокировали. Такой аккаунт нельзя изменять или удалять, а другие юзеры не могут зайти в аккаунт даже с паролем. При переходе на страничку главы соцсети появлялась плашка «Светлая память».

© Motherboard

В пресс-службе Instagram подтвердили изданию, что инцидент действительно случился в сентябре этого года, но там быстро решили проблему. Однако мошенник меморизирует страничку живого человека не в первый раз, поэтому он отмечает, что восстановление страничек пользователей без миллионов подписчиков занимает дни и недели.

Собеседник издания также заявил, что некоторые предоставляют платную услугу меморизации аккаунтов, пользуясь фейковыми некрологами. На обработку запроса в соцсети уходит один или два дня, а мошенническая схема срабатывает в 98% случаев.

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