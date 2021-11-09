В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и студентов, проходящих практику

В Петербурге людей старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями, а также проходящих практику студентов обязали вакцинироваться. Соответствующее постановление главного санитарного врача города появилось на сайте петербургского управления Роспотребнадзора.

Согласно документу, первый компонент прививки эти категории петербуржцев должны получить до 15 декабря, а второй — до 15 января. Будут ли применяться какие‑либо санкции в случае отказа от вакцинации, не уточняется.

От обязательной вакцинации освобождаются только те студенты колледжей и вузов, которым еще не исполнилось 18 лет или которые проходят практику в стенах своих учебных заведений.

Кроме того, вакцинироваться должны будут все сотрудники транспортных и строительных компаний, промышленных производств, портов и аэропортов. По показаниям здоровья сделать прививки обязали в том числе пациентов с сахарным диабетом и ожирением.

Власти потребовали, чтобы не менее 80% работников вышеуказанных организаций были полностью привиты к середине января. Как именно Роспотребнадзор будет следить за выполнением постановления, неизвестно.

В России выявили за последние сутки 39 160 новых случаев коронавируса. Умерли 1211 человек — это новый антирекорд. За все время пандемии скончались уже 249 215 заболевших.