«Редакция» вернула на ютьюб фильм о казаках. Жалобу отозвали после расследования о казачьем хоре

Журналист и основатель ютьюб-канала «Редакция» Алексей Пивоваров сообщил о том, что на ютьюб-канал проекта вернули выпуск о казаках. Ранее его заблокировали якобы за нарушение авторских прав Кубанского казачьего хора.
После того, как фильм пропал с видеохостинга, Пивоваров утверждал, что жалобу отправил худрук коллектива Виктор Захарченко, принимавший участие в съемках. Позже выяснилось, что претензию к видео выдвинул другой Виктор Захарченко — родной внук руководителя, занимающий пост первого зама гендиректора хора.
Тогда же «Редакция» рассказала, что Захарченко-младший устроил реорганизацию коллектива и разделение танцевальной группы и хора. С его решениями на руководящей должности оказались не согласны многие артисты, выступающие в ансамбле. Они жалуются на изменения в репертуаре и на то, что хор постепенно перестает быть казачьим.
За день до публикации «Редакции» Захарченко-младший связался с журналистами и потребовал выплатить ему 50 тыс. рублей. По словам Пивоварова, перед съемками фильма с Кубанским казачьим хором был заключен договор и выплачены деньги за использование песен в выпуске.
После статьи о Захарченко-младшем жалобу на видео он отозвал, как и требования о выплате 50 тыс. рублей, и попросил вырезать все фрагменты с упоминанием хора. «Мы, конечно, убирать ничего не будем, а в качестве жеста доброй воли не подадим, как собирались, на Захарченко в суд, поскольку он выполнил наши требования», — ответил ему Пивоваров.
«Материальную же компенсацию, которую мы, только из уважения к коллективу и творчеству хора, оценили в один рубль (хотя в реальности наши потери на порядки больше) пусть оставит себе», — заключил Пивоваров и добавил, что журналисты проекта «продолжат наблюдать за происходящим в этом хоре».