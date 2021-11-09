перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ченнинг Татум и Том Харди снимутся в фильме об эвакуации афганцев из захваченной террористами страны 22:43
Instagram запустит платную подписку на эксклюзивный контент блогеров 22:25
«Редакция» вернула на ютьюб фильм о казаках. Жалобу отозвали после расследования о казачьем хоре 21:47
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и студентов, проходящих практику 21:42
У сериала «Игра в кальмара» появится второй сезон 20:55
Обыски у актеров шоу Наливкина, новая роль Ди Каприо и другие новости дня
20:42 дайджест
РБК: власти обсуждают возможность проверки QR-кодов вакцинированных в самолетах и поездах 20:36
В сети появился второй трейлер фильма «C’mon C’mon» с Хоакином Фениксом 19:19
Нилюфер Янья в преддверии нового альбома выпустила песню и клип «Stabilise» 19:02
ВЦИОМ рассказал, как россияне читают научпоп. Больше всего им интересны астрономия и космос 18:32
Фонд MaxArt открыл резиденцию с мастерскими для художников 18:06
На новом электронном фестивале Violet выступит британский дуэт Orbital 17:41
МВД возбудило дело против ТНТ из‑за поцелуя комиков в шоу «Игра» 17:35
На лейбл Rhymes Music составили протокол о пропаганде наркотиков в треках Моргенштерна и Элджея 16:51
Сингапур перестанет бесплатно лечить пациентов с коронавирусом, которые отказались от вакцинации 16:50
Пресс-материалы
«Взглянуть на мир как на аналоговый компьютер»: выставка «New Elements» в Новой Третьяковке 16:08
Адвокат Иван Павлов* отказался маркировать свои посты как иноагент 16:07
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра 15:57
Ученые проведут интеллектуальный марафон «Шанинские среды» в поддержку Сергея Зуева 15:03
Скончался актер из «Квантового скачка» Дин Стокуэлл 15:00
Отключить рекламу

«Редакция» вернула на ютьюб фильм о казаках. Жалобу отозвали после расследования о казачьем хоре

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:47

Журналист и основатель ютьюб-канала «Редакция» Алексей Пивоваров сообщил о том, что на ютьюб-канал проекта вернули выпуск о казаках. Ранее его заблокировали якобы за нарушение авторских прав Кубанского казачьего хора.

После того, как фильм пропал с видеохостинга, Пивоваров утверждал, что жалобу отправил худрук коллектива Виктор Захарченко, принимавший участие в съемках. Позже выяснилось, что претензию к видео выдвинул другой Виктор Захарченко — родной внук руководителя, занимающий пост первого зама гендиректора хора.

Тогда же «Редакция» рассказала, что Захарченко-младший устроил реорганизацию коллектива и разделение танцевальной группы и хора. С его решениями на руководящей должности оказались не согласны многие артисты, выступающие в ансамбле. Они жалуются на изменения в репертуаре и на то, что хор постепенно перестает быть казачьим.

За день до публикации «Редакции» Захарченко-младший связался с журналистами и потребовал выплатить ему 50 тыс. рублей. По словам Пивоварова, перед съемками фильма с Кубанским казачьим хором был заключен договор и выплачены деньги за использование песен в выпуске.

После статьи о Захарченко-младшем жалобу на видео он отозвал, как и требования о выплате 50 тыс. рублей, и попросил вырезать все фрагменты с упоминанием хора. «Мы, конечно, убирать ничего не будем, а в качестве жеста доброй воли не подадим, как собирались, на Захарченко в суд, поскольку он выполнил наши требования», — ответил ему Пивоваров.

«Материальную же компенсацию, которую мы, только из уважения к коллективу и творчеству хора, оценили в один рубль (хотя в реальности наши потери на порядки больше) пусть оставит себе», — заключил Пивоваров и добавил, что журналисты проекта «продолжат наблюдать за происходящим в этом хоре».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить