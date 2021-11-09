«Редакция» вернула на ютьюб фильм о казаках. Жалобу отозвали после расследования о казачьем хоре

Журналист и основатель ютьюб-канала «Редакция» Алексей Пивоваров сообщил о том, что на ютьюб-канал проекта вернули выпуск о казаках. Ранее его заблокировали якобы за нарушение авторских прав Кубанского казачьего хора.

После того, как фильм пропал с видеохостинга, Пивоваров утверждал, что жалобу отправил худрук коллектива Виктор Захарченко, принимавший участие в съемках. Позже выяснилось, что претензию к видео выдвинул другой Виктор Захарченко — родной внук руководителя, занимающий пост первого зама гендиректора хора.

Тогда же «Редакция» рассказала, что Захарченко-младший устроил реорганизацию коллектива и разделение танцевальной группы и хора. С его решениями на руководящей должности оказались не согласны многие артисты, выступающие в ансамбле. Они жалуются на изменения в репертуаре и на то, что хор постепенно перестает быть казачьим.