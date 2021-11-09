РБК: власти обсуждают возможность проверки QR-кодов вакцинированных в самолетах и поездах

Профильные министерства и транспортные компании рассматривают возможность введения QR-кодов о вакцинации у пассажиров в самолетах и поездах. На данный момент идет обсуждение технических возможностей такой меры, сообщили РБК два федеральных чиновника и несколько источников в транспортной отрасли.

По словам собеседника издания из транспортной области, решение могут принять после 15 ноября, когда соберут предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Другой источник заявил, что в одном из сценариев проверка QR-кодов начнется после январских праздников и сначала появится в авиации.

Выбор воздушного транспорта в качестве старта для применения QR-кодов объясняется меньшими проблемами, с которыми столкнутся авиакомпании. «У многих поездов дальнего следования есть плановые остановки по пути следования, порой в считаные минуты, за время которых сложно оперативно проверить наличие QR-кодов, и внедрить эту функцию можно только при покупке билета», — отметил источник.

Источник из РЖД добавил, что в правительстве ведут дискуссию о введении QR-кодов на транспорте, однако однозначной позиции по этому вопросу еще нет.

Окончательное решение примут, по данным близких к обсуждению источников, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает введение QR-кодов в самолетах и поездах, поскольку это прерогатива оперативного штаба.

В начале ноября о проверке QR-кодов в авиа- и железнодорожном транспорте объявили в Хабаровском крае и на Камчатке. Пока что это первые два российских региона, принявшие такое решение в связи с тяжелой ситуацией по распространению коронавируса.