В сети появился второй трейлер фильма «C’mon C’mon» с Хоакином Фениксом

Лента расскажет об отношениях радиожурналиста Джонни с его племянником Джесси. В трейлере мужчина размышляет о будущем и счастье, страхах, гневе и одиночестве. Также видео позволяет понять, что после смерти матери Джонни перестал общаться со своей сестрой Вив.

В сети появился второй трейлер фильма «C’mon C’mon», главную роль в котором сыграл обладатель премии «Оскар» Хоакин Феникс . Ролик опубликовали на ютьюб-канале A24.

Фильм выйдет в кинотеатрах 19 ноября. В нем, помимо Феникса, можно будет увидеть Вуди Нормана («Отверженные», «Белая принцесса»), Габи Хоффман («Кайф с доставкой», «Очевидное»), Молли Уэбстер, Скут МакНейри и Джабуки Янг-Уайт.

Картину снял режиссер и сценарист Майк Миллс («Женщины XX века», «Начинающие»). Оператором-постановщиком выступил Робби Райан («Фаворитка», «Американская милашка»).

Обозреватель The Wrap назвал картину «диалогом поколений, превратившимся в ободряющую драму». По мнению Variety, «это может быть лучший сценарий, написанный за последнее десятилетие». Первый трейлер «C’mon C’mon» вышел в сентябре.