Фонд MaxArt открыл резиденцию с мастерскими для художников

Фонд поддержки и развития современного искусства MaxArt открывает художественную резиденцию Rhizome. Это пространство для работы и взаимодействия для художников из Москвы и регионов, рассказали «Афише Daily» его создатели.

В резиденции площадью 190 квадратных метров высокие потолки и много естественного света. Пространство поделено на пять мастерских, четыре из которых предназначены для московских художников, еще в одной можно жить — в резиденции есть санузел и общая кухня. Все мастерские предоставляются сроком на 5 месяцев.