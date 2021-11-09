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Фонд MaxArt открыл резиденцию с мастерскими для художников

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:06

Фонд поддержки и развития современного искусства MaxArt открывает художественную резиденцию Rhizome. Это пространство для работы и взаимодействия для художников из Москвы и регионов, рассказали «Афише Daily» его создатели.

В резиденции площадью 190 квадратных метров высокие потолки и много естественного света. Пространство поделено на пять мастерских, четыре из которых предназначены для московских художников, еще в одной можно жить — в резиденции есть санузел и общая кухня. Все мастерские предоставляются сроком на 5 месяцев.

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Название резиденции отсылает к концепту ризомы — понятию в философии постмодерна, состоящему из нескольких ключевых принципов: соединения, неоднородности, множественности и отсутствия единого центра. Организаторы хотят создать место концентрации творческой энергии, бурлящее потоком смыслов и интерпретаций, и пространство свободы для эксперимента.

Художников первой смены резиденции отобрали с помощью формата open-call и мнения экспертного совета. Финалистами отбора стали Светлана Бахарева, Кирилл Манчунский, Катерина Лукина, Екатерина Соколовская, Андрей Бергер.

Участники первой резиденции получат грант в размере 150 тыс. рублей. Также резидентов ждут встречи с представителями российской арт-индустрии, консультации с главным куратором фонда MaxArt, совместные походы в музеи и галереи столицы и курс лекций по философии современного искусства.

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