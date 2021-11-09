Сингапур перестанет бесплатно лечить пациентов с коронавирусом, которые отказались от вакцинации

Власти Сингапура объявили, что прекратят оплачивать лечение пациентов с COVID-19, которые отказались от вакцинации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минздрава страны.

Самостоятельно оплачивать медицинские счета придется всем непривитым пациентам, которые будут госпитализированы 8 декабря 2021 года или после. Исключения сделают для детей до 12 лет и людей, которым нельзя проходить вакцинацию по медицинским показаниям.

«В настоящее время непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения», — заявил Минздрав.

В ведомстве отметили, что с начала пандемии правительство оплачивает счета по лечению от коронавируса всех граждан Сингапура, постоянных жителей и владельцев долгосрочных виз, за исключением тех, кто получил положительный тест на ковид вскоре после возвращения из заграничной поездки.

По информации Минздрава Сингапура, на данный момент обе дозы вакцины получили 85% населения страны. 18% граждан прошли ревакцинацию.