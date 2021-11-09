«Взглянуть на мир как на аналоговый компьютер»: выставка «New Elements» в Новой Третьяковке

Фонд Laboratoria Art & Science Foundation представит выставку «New Elements» о размытии границ между технологическим и природным. Экспозиция «предлагает взглянуть на мир как на аналоговый компьютер», рассказала «Афише Daily» пресс-служба фонда.

«Художники экспериментируют с необычным взглядом на данные, информацию и вычислительные процессы: что если информация не абстрактна, но вещественна? Что если смысл не порождение человеческого разума, а является неотъемлемой частью мира?» — сообщается в релизе.

В «New Elements» попадут работы 12 художников, которые покажут, как тесно связаны цифровой мир и реальность. В том числе самогонный аппарат, перегоняющий в алкоголь слова об искусстве, ракушки из Темзы, проданные на NFT-аукционе Sotheby’s, а также инсталляция, объединяющая лес с серверными фермами.