«Взглянуть на мир как на аналоговый компьютер»: выставка «New Elements» в Новой Третьяковке

Фонд Laboratoria Art & Science Foundation представит выставку «New Elements» о размытии границ между технологическим и природным. Экспозиция «предлагает взглянуть на мир как на аналоговый компьютер», рассказала «Афише Daily» пресс-служба фонда.
«Художники экспериментируют с необычным взглядом на данные, информацию и вычислительные процессы: что если информация не абстрактна, но вещественна? Что если смысл не порождение человеческого разума, а является неотъемлемой частью мира?» — сообщается в релизе.
В «New Elements» попадут работы 12 художников, которые покажут, как тесно связаны цифровой мир и реальность. В том числе самогонный аппарат, перегоняющий в алкоголь слова об искусстве, ракушки из Темзы, проданные на NFT-аукционе Sotheby’s, а также инсталляция, объединяющая лес с серверными фермами.
Ракушки из реки Темзы, которые были превращены в NFT-токен и проданы на аукционе Sotheby’s.
Серия фотоотпечатков, сделанная с использованием черного углерода.
Аудиовизуальная биотехнологическая инсталляция, объединяющая лес с серверными фермами.
Цифровое и математическое моделирование, машинное обучение и законы гидродинамики для исследования облаков и газовых образований.
Художественная вариация на тему самогонного аппарата. Инсталляция перегоняет в алкоголь фразы, которые посетители произносят в специальный микрофон.
Выставка состоит из трех разделов: «Аутографические измерения», «Вычисляя с природой» и «Цифровая материальность». Все блоки объединяют художественные подходы, которые обращаются к материальным аспектам информации и вычислений в разных проявлениях: в природной среде, технологических системах или структурах нейронных сетей.
Вопреки трудностям эпохи пандемии, проект стал международным. Организаторы собрали работы авторов из Японии, Великобритании, Германии, Аргентины, Австрии, Финляндии и России. Среди участников — Мемо Актен, Ральф Беккер, Эрих Бергер, Реити Курокава, Tуула Нярхинен, Анна Ридлер, Томас Сарасено, Tомас Фойерштайн, Илья Федотов-Федоров, Tереза Шуберт и Forensic Architecture.
Проект реализован при поддержке многолетнего партнера фонда — «Лаборатории Касперского». Организатор проекта — Laboratoria Art & Science Foundation, первый в России некоммерческий исследовательский центр, целью которого является построение платформ взаимодействия современного искусства, науки и технологий.