Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие закона об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта, сообщается в телеграм-канале «Синие ведерки». Его предложила партия «Единая Россия».

Авторы законопроекта выступают за отмену обязательного технического осмотра легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат гражданам и не задействованы в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. По их задумке, владельцы, использующие транспорт в личных целях, могут пройти процедуру добровольно.

В пояснительной записке законотворцы добавили, что вероятность ДТП с участием легковушек и мотоциклов, у которых есть техническая неисправность и нет полиса ОСАГО, крайне мала.

Однако техосмотр легкового автомобиля придется пройти, если его ставят на учет, передают новому владельцу, меняют конструкцию или заменяют основные агрегаты, а также продают, но с момента покупки прошло более четырех лет.

Обязательным техосмотр предлагают оставить для такси, автобусов и грузовиков.