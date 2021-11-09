Скончался актер из «Квантового скачка» Дин Стокуэлл

В возрасте 85 лет скончался американский актер Дин Стокуэлл. Он умер по естественным причинам во сне, пишет Variety.

Стокуэлл родился в 1936 году в Калифорнии. Он начал выступать на Бродвее уже в 7 лет и снимался в кино с детства по контракту с американской компанией Metro-Goldwyn-Mayer. В 1945 году он снялся в полнометражке «Долина решимости», которая принесла ему первую популярность.

Актер успел сняться практически в 200 фильмах за свою карьеру. Наибольшую известность Дин Стокуэлл получил благодаря ролям в «Дюне» и «Синем бархате» Дэвида Линча, а также сериале «Квантовый скачок».

Дин Стокуэлл дважды становился победителем Каннского кинофестиваля в категории «Серебряная премия за лучшую мужскую роль» — за участие в картинах «Насилие» (1959) и «Долгий день уходит в ночь» (1962). В 1990 году актер получил «Золотой глобус» в качестве лучшего актера второго плана за сериал «Квантовый скачок». Стокуэлл был восемь раз номинирован за роль в этом шоу на престижные премии, включая «Эмми» и «Оскар».

В последние годы Стокуэлл практически не появлялся на большом экране. Он покинул киноиндустрию в 2015 году, после выхода драмы Рика Алверсона «Развлечение». По информации Deadline, после завершения карьеры актера он начал заниматься искусством, организовывая выставки по всей территории США под своим полным именем Роберт Дин Стокуэлл.