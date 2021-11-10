Евросоюз хочет регулировать социальные сети. Вот его план действий

8 ноября в Европейском парламенте состоялись слушания с участием бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген. Ранее она обнародовала множество внутренних документов компании — соцсети пришлось отбиваться от обвинений в том, что она негативно влияет на психику детей, ставит прибыль выше безопасности пользователей и не удаляет контент, разжигающий ненависть.

Слушания были посвящены новому закону о социальных сетях и цифровых сервисах, который хочет принять Европарламент. Хауген повторила свои тезисы касаемо Facebook (добавив, что платформа хуже своего конкурента Twitter справляется с иностранным вмешательством) и призвала власти создать такую законодательную базу по регулированию соцмедиа, которую «можно будет использовать как золотой стандарт для государств по всему миру». «Афиша Daily» рассказывает, как европейские власти хотят сделать глобальные ИТ-компании подотчетными.

Документ, призванный регулировать сервисы, получил название «Закон о цифровых услугах» (Digital Services Act). Его цель — «создать безопасное и доверительное онлайн-пространство». Впервые акт был представлен в конце 2020 года, но все еще находится в статусе законопроекта. Эксперты считают, что из‑за комплексности задач он будет принят не раньше 2023-го.

Документ вводит понятие «цифрового посредника и платформы» — и выносит «очень большие платформы» в отдельную группу. Он обязывает такие ресурсы иметь представительство в ЕС, чтобы они могли напрямую взаимодействовать с европейскими властями. В список войдут соцсети, которыми пользуется не менее 10% жителей ЕС — то есть Facebook, Instagram, TikTok и все крупные сервисы. Некоторые аналитики убеждены, что документ создавался именно под них.

Законопроект наделяет платформы большей ответственностью, чем прежде. Они должны стать прозрачными перед пользователями и контролирующими органами в том, как работают их системы удаления запрещенной информации, рекомендаций и показа рекламы.

Авторы закона хотят обязать соцсети предоставить четкие критерии модерации контента — и для юзеров, и для государства. Сервисы будут отчитываться по тому, как эти правила выполняются — в том числе о количестве удаленной информации и сроке обработке каждой жалобы. Предусмотрен ежегодный внешний аудит процесса модерации — компании оплатят его из собственных средств.

Соцсети должны будут разъяснять пользователям, почему конкретный пост показан в качестве рекомендованного. Законодатели обяжут онлайн-ресурсы усовершенствовать контроль за распространением фейк-ньюс. Также сервисы должны будут четко объяснять юзерам, что перед ними рекламное объявление, а не стандартный пост — и причины (то есть набор собранных данных), по которым они эту рекламу видят. Здесь также предусмотрены сторонние инспекции.

За несоблюдение правил, в том числе отказ от аудита или предоставления отчета, предусмотрен штраф до 6% от оборота. Для примера: выручка Facebook за 2020 год составила 85,9 млрд долларов, Twitter — 3,72 млрд долларов.

К законопроекту регулярно предлагаются поправки. Среди последних — инициатива о запрете таргетированной рекламы, настроенной на крайне узкие группы людей. Из ее содержания ясно, что рекламодатель обладает детальными данными о потенциальной аудитории. Такие методы, например, использовались во время президентских кампаний Дональда Трампа в 2016 и 2020 годах.

Фрэнсис Хауген, выступавшая на слушаниях в Европарламенте, поддержала эту поправку. «Не знаю, в курсе вы или нет, но сейчас можно настроить показ рекламы на 100 конкретных человек. <…> Мне кажется неприемлемым, что такое возможно без согласия самих пользователей».

Некоторые эксперты считают, что вслед за ЕС подобные законы могут разработать и другие государства. По их словам, сейчас Европейский союз стремится к имиджу прогрессивного законодателя в сфере и цифровых технологий, и прав человека. Передовыми европейские законы по регулированию киберпространства называл и Марк Цукерберг — Facebook делает ставку на разработчиков из Евросоюза при создании собственной метавселенной.