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В Португалии приняли закон о запрете работодателям звонить в нерабочее время

Виктория Шанина
Сегодня в 13:41

Парламент Португалии одобрил поправки в трудовое законодательство об удаленной работе, согласно которому начальству запрещается звонить или писать сообщения сотрудникам в нерабочее время. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на правящую Социалистическую партию страны.

За нарушение закона работодатель может получить штраф. Однако распространяется запрет только на компании, в которых трудится более 10 человек.

Власти также обязали предприятия помогать оплачивать расходы на электричество и интернет сотрудников, работающих из дома. Теперь этот пункт необходимо вносить в категорию «бизнес-расходов». Для борьбы с одиночеством работодатель должен организовывать личные встречи с подчиненными не реже одного раза в два месяца.

В измененный закон включили возможность работать удаленно без необходимости заранее договариваться об этом с начальством. Претендовать на это могут родители детей до восьми лет.

«Пандемия ускорила необходимость регулирования новых правил работы. Удаленная работа может стать „переломным моментом“ для государства, если мы извлечем для себя выгоду и уменьшим ее недостатки», — заявила министр труда Португалии Ана Мендес Годиньо.

В январе 2021-го Португалия стала первой европейской страной, которая изменила трудовое законодательство на фоне массового перевода сотрудников на удаленку из‑за пандемии коронавируса. Согласно январским поправкам, начальство обязано обеспечивать своих работников всем необходимым оборудованием для работы из дома.

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