Юрий Ермолов покинул пост главы Мосгоризбиркома

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, пишет ТАСС.

По словам Памфиловой, Ермолов самостоятельно принял решение об увольнении по личным причинам. Он останется членом столичной избирательной комиссии, но в другой должности.

«Мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом», — сказала Элла Памфилова.

Кто станет новым главой МГИК, пока неизвестно. Как сообщает «Интерфакс», ЦИК переназначит членами Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, ранее занимающего пост замглавы, а также члена столичного избиркома Ольгу Кириллову.