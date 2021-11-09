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Музей транспорта представил инсталляцию «Транспортное вещество» на Северном речном вокзале

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:26

Музей транспорта Москвы открыл инсталляцию «Транспортное вещество» на Северном речном. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба музея.

Инсталляцию создал художник Дмитрий Каварга из запчастей списанного автобуса. Скульптура символизирует важность экологичности транспорта на всех этапах — от перехода на электрические двигатели до полной переработки всех деталей.

«Транспортное вещество» размещено в сырой земле под демонстрацию кадров природы из фильма Андрея Тарковского «Солярис», а также саундтрек к нему и звуки природы. По задумке, инсталляция сталкивает в себе живое и неживое, природное и искусственное, органическое и синтетическое, чтобы показать, что технологичный мир оказывается враждебным для человека, если вредит его естественной среде обитания.

«Новой выставкой мы продолжаем развивать основную музейную повестку в поп-ап пространстве на Северном речном вокзале: экологию транспорта. Запчасти автобуса, как и любого другого вида городского транспорта: моторы, поручни, зеркала, провода, винтики — всё это переплавляется, перерабатывается и используется повторно. В произведении Дмитрия Каварги эти детали объединяются вместе и прорастают из земли, как живое растение, символизируя то, что даже неорганические материи могут быть безопасными для экологии городов и планеты в целом»
Оксана Бондаренко
директор музея транспорта Москвы

Инсталляцию можно посетить бесплатно в зале ожидания на Северном речном вокзале до конца января 2022 года.

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