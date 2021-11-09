Музей транспорта представил инсталляцию «Транспортное вещество» на Северном речном вокзале

Музей транспорта Москвы открыл инсталляцию «Транспортное вещество» на Северном речном. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба музея.

Инсталляцию создал художник Дмитрий Каварга из запчастей списанного автобуса. Скульптура символизирует важность экологичности транспорта на всех этапах — от перехода на электрические двигатели до полной переработки всех деталей.

«Транспортное вещество» размещено в сырой земле под демонстрацию кадров природы из фильма Андрея Тарковского «Солярис», а также саундтрек к нему и звуки природы. По задумке, инсталляция сталкивает в себе живое и неживое, природное и искусственное, органическое и синтетическое, чтобы показать, что технологичный мир оказывается враждебным для человека, если вредит его естественной среде обитания.