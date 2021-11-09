В Литве ввели режим ЧП на границе с Беларусью

Власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Беларусью. Об этом сообщает ТАСС.

8 ноября Польша и Литва стянули войска к границе с Беларусью из‑за толпы мигрантов. Возле нее находится от 1000 до 5000 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока.

Позже Госпогранкомитет Беларуси сообщил о звуках стрельбы и случаях распыления слезоточивого газа со стороны Польши. Последние, в свою очередь, опубликовали видео, на котором группа мигрантов пытается сломать заграждение из колючей проволоки.