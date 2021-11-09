ФБР объявило в розыск россиянина Евгения Полянина по делу хакерской группировки REvil

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск россиянина Евгения Полянина, которого обвинило в причастности к хакерской группировке REvil. Об этом сказано на сайте ФБР.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, 28-летнего Евгения Игоревича Полянина разыскивают из‑за возможной причастности к кибератакам с целью вымогания и отмывания денег. Американские власти предполагают, что сейчас он находится в Барнауле.

По версии ФБР Полянин оставлял заметки в виде текстового файла на компьютерах жертв. На них были указаны веб-адреса, при посещении которых все файлы на устройстве шифруются. Жертвы должны были заплатить определенную сумму, после чего Полянин предоставлял ключ дешифрования, и они получали доступ к своим файлам. В обратном случае злоумышленник публиковал полученные данные или заявлял, что передал их третьим лицам.

Госдеп США предложил вознаграждение в размере 10 млн долларов за любую информацию, которая поможет участновить личности или местонахождение руководителей REvil. До 5 млн долларов Госдепартамент вручит тем, кто поможет задержать участников группировки.