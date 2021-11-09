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Стоимость биткоина достигла 68 тыс. долларов — это новый исторический максимум

Виктория Шанина
Сегодня в 8:45

Курс биткоина впервые превысил отметку в 68 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену криптовалют по более чем 20 биржам.

За сутки цена биткоина выросла на 4,40%, достигнув к 6.50 по московскому времени 68 530 долларов.

Криптоаналитик PlanB спрогнозировал, что в ноябре стоимость биткоина может достигнуть 98 тыс. долларов, а в декабре — 135 тыс. Как сообщает РБК, ранее он верно предугадывал котировки криптовалюты в августе, сентябре и октябре.

Курс биткоина начал расти в ноябре 2020 года, впервые за три года обновив на тот момент исторический максимум, достигнув 19 881 долларов. К январю 2021-го стоимость криптовалюты уже превысила 34 тыс. долларов, а к марту достигла 60 тыс. долларов.

На этом фоне Илон Маск начал активно писать в твиттере посты о биткоине, что позволило ему ловко манипулировать рынком. 13 мая бизнесмен приостановил продажу электромобилей за биткоины и обвалил тем самым их курс на 17%. Спустя несколько дней бизнесмен намекнул, что Tesla продаст или уже продала свои биткоины, и вновь обвалил курс токена. Позже он опроверг это заявление, но положение биткоина сильно не улучшилось.

В сентябре стоимость биткоина резко обвалилась — более чем на 10%, до 46,3 тыс. долларов. Это произошло из‑за сбоя в приложении для расчетов цифровой валютой Chivo, разработанного властями Сальвадора. 7 сентября биткоин стал официальной валютой республики наряду с долларом США.

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