Умер музыкант Энди Бейкер из электронного коллектива 808 State

Британский музыкант Энди Бейкер из манчестерского электронного коллектива 808 State скончался 6 ноября после непродолжительной болезни. Об этом сообщил официальный аккаунт группы в инстаграме.

Там появилось обращение семьи Бейкера. Согласно ему, музыкант умер в своем родном городе Манчестере, прожив счастливую жизнь. Близкие артиста попросили «помнить ту радость, которую он принес своей личностью и музыкой».

«Тебя будет очень не хватать», — добавили они, обращаясь к Бейкеру. Музыканту было 53 года. Какой именно недуг стал причиной смерти, не сообщается.