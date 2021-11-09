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Умер музыкант Энди Бейкер из электронного коллектива 808 State

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:28

Британский музыкант Энди Бейкер из манчестерского электронного коллектива 808 State скончался 6 ноября после непродолжительной болезни. Об этом сообщил официальный аккаунт группы в инстаграме.

Там появилось обращение семьи Бейкера. Согласно ему, музыкант умер в своем родном городе Манчестере, прожив счастливую жизнь. Близкие артиста попросили «помнить ту радость, которую он принес своей личностью и музыкой».

«Тебя будет очень не хватать», — добавили они, обращаясь к Бейкеру. Музыканту было 53 года. Какой именно недуг стал причиной смерти, не сообщается.

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