«Вы скучали по нам?»: последний трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

В трейлере также стало понятно, что именно Фиби (Маккенна Грейс) вызвала доктора Рэя Станца (Дэн Эйкройд), чей голос можно было услышать в предыдущих роликах. В конце видео показали краткую сцену возвращения оригинальных «Охотников за приведениями».

В ролике показали маленьких зефирных человечков, которые пытались развеселить мистера Груберсона в исполнении Пола Радда , а также новые кадры с Собаками ужасов — приспешниками Гозера из первого фильма «Охотники за приведениями».

Действие ленты разворачивается в городке Саммервилл в Оклахоме. Туда приезжает дочь скончавшегося героя оригинальной франшизы — Игона Спенглера. Кэлли Спенглер воспитывает подростка Тревора и его сестру Фиби, которые находят в старом семейном доме машину деда. Вскоре Саммервилл, а вместе с ним и юные наследники охотников за привидениями сталкиваются с мистическими и необычными явлениями.

В главных ролях снялись Билл Мюррей («День сурка»), Финн Вольфхард («Очень странные дела»), Маккенна Грейс («Тоня против всех»), Пол Радд («Мстители: Финал») и Энни Поттс («Охотники за привидениями»). Поставил картину Джейсон Райтман — режиссер «Офиса» и «Дня труда».

Критики уже посмотрели картину и пришли к не самым утешительным выводам, но в целом им понравилось — сайт Rotten Tomatoes показывает 74% положительных рецензий. «Афиша Daily» собрала все, что пишут западные критики о фильме, который снял сын режиссера оригинальной ленты Джейсон Райтман.