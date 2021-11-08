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«Вы скучали по нам?»: последний трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:42

Киностудия Sony Pictures выпустила заключительный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники». В России релиз киноленты состоится 2 декабря.

В ролике показали маленьких зефирных человечков, которые пытались развеселить мистера Груберсона в исполнении Пола Радда, а также новые кадры с Собаками ужасов — приспешниками Гозера из первого фильма «Охотники за приведениями».

В трейлере также стало понятно, что именно Фиби (Маккенна Грейс) вызвала доктора Рэя Станца (Дэн Эйкройд), чей голос можно было услышать в предыдущих роликах. В конце видео показали краткую сцену возвращения оригинальных «Охотников за приведениями».

«Вы скучали по нам?», — спрашивает Питер Венкман (Билл Мюррей).

Действие ленты разворачивается в городке Саммервилл в Оклахоме. Туда приезжает дочь скончавшегося героя оригинальной франшизы — Игона Спенглера. Кэлли Спенглер воспитывает подростка Тревора и его сестру Фиби, которые находят в старом семейном доме машину деда. Вскоре Саммервилл, а вместе с ним и юные наследники охотников за привидениями сталкиваются с мистическими и необычными явлениями.

В главных ролях снялись Билл Мюррей («День сурка»), Финн Вольфхард («Очень странные дела»), Маккенна Грейс («Тоня против всех»), Пол Радд («Мстители: Финал») и Энни Поттс («Охотники за привидениями»). Поставил картину Джейсон Райтман — режиссер «Офиса» и «Дня труда».

Критики уже посмотрели картину и пришли к не самым утешительным выводам, но в целом им понравилось — сайт Rotten Tomatoes показывает 74% положительных рецензий. «Афиша Daily» собрала все, что пишут западные критики о фильме, который снял сын режиссера оригинальной ленты Джейсон Райтман.

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