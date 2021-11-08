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Джеймс Ганн объявил о старте съемок фильма «Стражи Галактики. Часть 3»

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:02

Режиссер Джеймс Ганн объявил о начале съемок фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Он опубликовал первое фото с площадки.

На снимке изображен почти весь актерский состав киноленты, включая Криса Пратта (Звездный Лорд), Зои Солдану (Гамора), Дейва Баутисту (Дракс), Карен Гиллан (Небула), Пома Клементьеффа (Мантис), Уилла Полтера (Адам Уорлок), Шона Ганна (Краглин Обфонтери) и Чуквуди Ивуджи.

«Это было странное, долгое и временами сложное путешествие, но препятствия на этом пути сделали этот момент еще более счастливым. Я вернулся на съемочную площадку с семьей моих „Стражей“ для первого съемочного дня», — написал Ганн.

«Стражи Галактики. Часть 3» выйдет в мировой прокат 4 мая 2023 года. Одновременно с фильмом будут снимать праздничный спешел. Релиз проекта «The Guardians of the Galaxy Holiday Special» должен состояться на Рождество 2022 года.

Летом 2018 года Ганн был снят с позиции режиссера «Стражей Галактики. Часть 2» из‑за старых шутливых записей в твиттере, касающихся сексуального насилия и педофилии. Однако в марте 2019 года режиссер вновь занялся постановкой фильма.

В прошлом году Ганн заявил, что «Стражи Галактики. Часть 3», скорее всего, станут последним для него фильмом Marvel. Кроме того, он отметил, что больше не будет работать над фильмами о персонажах «Мстителей».

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