Актер из «В бой идут одни старики» уволился из университета после обвинений в домогательствах

Украинский актер Владимир Талашко, известный по фильмам «В бой идут одни старики» и «Как закалялась сталь», уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения после обвинений к домогательствах. Об этом рассказала актриса Виктория Муштей.

Он заявила, что Талашко покинул вуз по собственному желанию. Более преподавать он там не будет. «Битва выиграна. <…> Теперь есть прецедент официального расследования харассмента в творческом вузе и успешная его развязка», — написала в фейсбуке девушка.

Она поблагодарила в посте всех студенток и абитуриенток, решившихся рассказать о злоупотреблениях со стороны преподавателя. «Менять систему не просто, но мириться с ней я отказываюсь», — добавила Муштей.

Актриса призналась, что группа расследования в университете изначально пыталась «затянуть процесс и по-тихому замять вопрос». Узнать об итогах рассмотрения жалоб девушек удалось, по словам актрисы, благодаря адвокатским запросам.

Информация о якобы неподобающем поведении Талашко появилась в августе. Тогда сценарист Богдан Панкрухин опубликовал истории нескольких учениц знаменитого актера. Они рассказывали, как кинозвезда приглашал их к себе домой и устраивал там фотосессии в стиле ню.

Среди девушек, обвинивших Талашко в харассменте, домогательствах и даже насилии, была журналистка Ирина Сампан. Она заявила, что актер попытался ее изнасиловать после интервью, но ей удалось от него сбежать.

Актриса Анастасия Вергелес добавила, что преподаватель требовал от нее интима и унижал перед сокурсниками, заставляя раздеваться. В деканате, как утверждала девушка, ей сказали, что заявление на Талашко ни к чему не приведет — на актера жаловались ранее и другие студентки.