перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа Foo Fighters появится в комедийном хорроре «Студия 666» 20:45
Адель выпустила превью нового трека «Hold On». Песня появилась в ролике для Amazon 20:37
Продление нерабочих дней в пяти регионах, новый сингл Оксимирона и другие новости дня
20:10 дайджест
Власти Хельсинки отказались от мяса и одноразового пластика на городских мероприятиях 19:39
L’One выпустил концертный фильм. В нем — последнее выступление артиста перед разрывом с Black Star 19:30
В сети появился первый тизер приквела «Йеллоустоуна» 18:58
hydra_laboratory/Instagram
В «Севкабель-порту» пройдут встречи с художницами Рафаэль Аквавивой и Робертиной Шебьянич 18:36
Трэвис Скотт вернет деньги всем купившим билеты на фестиваль Astroworld, где погибли восемь человек 18:35
Расследование: сотни российских чиновников получили субсидии на жилье как нуждающиеся 18:14
США открыли границы для вакцинированных туристов из 33 стран 18:01
МВД: подростки участвовали в митингах из любопытства 17:46
Эстонский сервис такси Bolt перестал работать в России 17:26
В «Газпроме» заявили, что «Северный поток-2» готов к запуску 17:25
Главную награду фотоконкурса Leica Oskar Barnack вручили за серию снимков о жизни женщин-заключенных 17:07
Роскомнадзор удалил более 4000 сайтов, продававших поддельные сертификаты о вакцинации от ковида 16:56
Sony показала первый постер «Человека-паука: Нет пути домой». На нем изображен Зеленый Гоблин 16:54
Российскому священнику, растлившему более 50 мальчиков, дали 18 лет колонии строго режима 16:50
Петербург вошел в гастрономический список «Сети креативных городов ЮНЕСКО» 16:10
emrata/Instagram
«Я ненавидела себя»: Эмили Ратаковски рассказала об изнасиловании в 15 лет 16:01
Вещи Эми Вайнхаус проданы на благотворительном аукционе за 4 млн долларов 15:44
Отключить рекламу

Группа Foo Fighters появится в комедийном хорроре «Студия 666»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:45

Американская группа Foo Fighters во главе со своим фронтменом Дейвом Гролом снялась в комедийном хорроре «Студия 666». Об этом сообщил Deadline.

Музыканты втайне приняли участие в картине, посвященной тому, как лидер рок-бэнда сталкивается с одержимостью потусторонними силами. Вместе со своими коллегами он приезжает в особняк в Лос-Анджелесе, где начинают происходить жуткие события.

По сюжету артисты намерены записать свой юбилейный десятый альбом. Однако фронтмен коллектива находится в творческом кризисе. Выход из него неожиданно обнаруживается, когда им овладевают некие злые силы. Однако они же делают его кровожадным.

«Смогут ли Foo Fighters завершить пластинку и остаться в живых, чтобы отправиться в гастрольный тур?» — спрашивает Deadline. Ответ на этот вопрос можно будет узнать с 25 февраля 2022 года. В этот день фильм выйдет в массовый прокат в более чем двух тысячах кинотеатров.

Помимо участников Foo Fighters, в ленте появятся Уитни Каммингс, Лесли Гроссман, Уилл Форте, Дженна Ортега и Джефф Гарлин. Режиссером картины выступил Би Джей Макдоннел. Сценарий написали Джефф Булер и Ребекка Хьюз по рассказу Грола.

«После десятилетий нелепых музыкальных клипов и многочисленных музыкальных документальных фильмов, снятых нашим коллективом, наконец-то пришло время выйти на новый уровень», — отметил Грол.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом

Другие материалы по темам

Люди
Уитни Каммингс
Лесли Гроссман
Дженна Ортега
Джефф Гарлин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить