Группа Foo Fighters появится в комедийном хорроре «Студия 666»

Американская группа Foo Fighters во главе со своим фронтменом Дейвом Гролом снялась в комедийном хорроре «Студия 666». Об этом сообщил Deadline.
Музыканты втайне приняли участие в картине, посвященной тому, как лидер рок-бэнда сталкивается с одержимостью потусторонними силами. Вместе со своими коллегами он приезжает в особняк в Лос-Анджелесе, где начинают происходить жуткие события.
По сюжету артисты намерены записать свой юбилейный десятый альбом. Однако фронтмен коллектива находится в творческом кризисе. Выход из него неожиданно обнаруживается, когда им овладевают некие злые силы. Однако они же делают его кровожадным.
«Смогут ли Foo Fighters завершить пластинку и остаться в живых, чтобы отправиться в гастрольный тур?» — спрашивает Deadline. Ответ на этот вопрос можно будет узнать с 25 февраля 2022 года. В этот день фильм выйдет в массовый прокат в более чем двух тысячах кинотеатров.
Помимо участников Foo Fighters, в ленте появятся Уитни Каммингс, Лесли Гроссман, Уилл Форте, Дженна Ортега и Джефф Гарлин. Режиссером картины выступил Би Джей Макдоннел. Сценарий написали Джефф Булер и Ребекка Хьюз по рассказу Грола.
«После десятилетий нелепых музыкальных клипов и многочисленных музыкальных документальных фильмов, снятых нашим коллективом, наконец-то пришло время выйти на новый уровень», — отметил Грол.