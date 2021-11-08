Группа Foo Fighters появится в комедийном хорроре «Студия 666»

Американская группа Foo Fighters во главе со своим фронтменом Дейвом Гролом снялась в комедийном хорроре «Студия 666». Об этом сообщил Deadline.

Музыканты втайне приняли участие в картине, посвященной тому, как лидер рок-бэнда сталкивается с одержимостью потусторонними силами. Вместе со своими коллегами он приезжает в особняк в Лос-Анджелесе, где начинают происходить жуткие события.

По сюжету артисты намерены записать свой юбилейный десятый альбом. Однако фронтмен коллектива находится в творческом кризисе. Выход из него неожиданно обнаруживается, когда им овладевают некие злые силы. Однако они же делают его кровожадным.