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L’One выпустил концертный фильм. В нем — последнее выступление артиста перед разрывом с Black Star

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:30

Музыкант L’One, также известный как Леван Горозия, выпустил двухчасовой фильм-концерт. В нем он представил съемки выступления 8 ноября 2018 года в спорткомплексе «Олимпийский». Об этом «Афише Daily» рассказали представители артиста.

Тот концерт был последним для рэпера перед разрывом с лейблом Black Star. Его видеоверсия вышла в преддверии нового большого сольного концерта — он состоится 28 ноября, но уже не в «Олимпийском», а на сцене Music Media Dome.

Концерт 2018 года L’One называет сбывшейся мечтой. «Один мальчик очень сильно мечтал о собственном концерте в „Олимпийском“. И у него получилось. Все остальное уже история», — прокомментировал он.

Леван Горозия вернул себе псевдоним L’One в апреле 2021 года. Также он вновь получил права на свои старые песни — они были утрачены в марте 2019 года после истечения контракта с Black Star. С лейблом музыкант работал с апреля 2012 года.

Весной 2021 года у L’One вышел новый альбом «Восход-1». «Афиша Daily» тем временем вспомнила о десяти его старых песнях, которые стоит послушать.

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