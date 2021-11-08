Музыкант L’One, также известный как Леван Горозия, выпустил двухчасовой фильм-концерт. В нем он представил съемки выступления 8 ноября 2018 года в спорткомплексе «Олимпийский». Об этом «Афише Daily» рассказали представители артиста.
Тот концерт был последним для рэпера перед разрывом с лейблом Black Star. Его видеоверсия вышла в преддверии нового большого сольного концерта — он состоится 28 ноября, но уже не в «Олимпийском», а на сцене Music Media Dome.
Концерт 2018 года L’One называет сбывшейся мечтой. «Один мальчик очень сильно мечтал о собственном концерте в „Олимпийском“. И у него получилось. Все остальное уже история», — прокомментировал он.
Леван Горозия вернул себе псевдоним L’One в апреле 2021 года. Также он вновь получил права на свои старые песни — они были утрачены в марте 2019 года после истечения контракта с Black Star. С лейблом музыкант работал с апреля 2012 года.
Весной 2021 года у L’One вышел новый альбом «Восход-1». «Афиша Daily» тем временем вспомнила о десяти его старых песнях, которые стоит послушать.