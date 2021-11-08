Музыкант L’One, также известный как Леван Горозия, выпустил двухчасовой фильм-концерт. В нем он представил съемки выступления 8 ноября 2018 года в спорткомплексе «Олимпийский». Об этом «Афише Daily» рассказали представители артиста.

Тот концерт был последним для рэпера перед разрывом с лейблом Black Star. Его видеоверсия вышла в преддверии нового большого сольного концерта — он состоится 28 ноября, но уже не в «Олимпийском», а на сцене Music Media Dome.