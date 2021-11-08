Власти Хельсинки отказались от мяса и одноразового пластика на городских мероприятиях

Администрация Хельсинки отказалась от мясных блюд и одноразового пластика на городских мероприятиях. О этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Visit Finland в России.

Теперь в рамках общественных слушаний, семинаров и других событий, организованных властями, будут подаваться только сезонные овощи и местная рыба, выловленная «с соблюдением этических принципов». Овощи, фрукты, чай и кофе должны быть отмечены знаком Fairtrade (в переводе с английского «справедливая торговля»). Его получают только социально ответственные производители. Напитки будут подаваться в кувшинах или графинах — администрация не будет использовать одноразовую посуду и воду в бутылках.

Город планирует снижать и объем излишних пищевых отходов. Гости должны будут заранее подтверждать, что намерены присутствовать на мероприятиях. Исключением станут только встречи на высоком уровне.

В конце октября в ООН сообщили, что объем пластика в морях и океанах может увеличиться в три раза к 2040 году. «Это означает, что на каждый метр береговой линии будет приходиться почти 50 килограмм пластика. Вследствие этого вся морская жизнь — от планктона и моллюсков до птиц, черепах и млекопитающих — подвергнется риску отравления, нарушений в поведении, голода и удушья», — заявили эксперты.