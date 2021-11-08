В «Севкабель-порту» пройдут встречи с художницами Рафаэль Аквавивой и Робертиной Шебьянич

В «Севкабель-порту» в ноябре пройдут встречи с художницами Рафаэль Аквавивой и Робертиной Шебьянич. Они станут частью программы Лаборатории Hydra. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятий.

11 ноября ландшафтный архитектор Рафаэль Аквавива проведет artist talk. На нем она представит проекты из Франции и России, нацеленные на энергетический переход территорий в условиях климатических и экономических угроз.

Ранее Аквавива провела воркшоп для участников лаборатории под названием «Вода поднимается». Его итоги можно будет оценить 13 ноября во время презентации сценариев и опытов, разработанных молодыми учеными, экологами и художниками.

А 26 ноября состоится встреча с исследовательницей Робертиной Шебьянич и художником Гьино Шутичем. Они расскажут о проекте aqua_forensic, посвященном исследованию химического загрязнения водной среды, которое происходит из‑за использования людьми фармацевтических препаратов.

Также в «Севкабель-порту» можно увидеть выставку «Hydra. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности». Она будет открыта до 31 января 2022 года и покажет инсталляции и мультимедийные проекты на тему экологии.