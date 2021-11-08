За что хвалят и ругают продолжение «Охотников за привидениями»

2 декабря в российский прокат выходят «Охотники за привидениями: Наследники» — продолжение культовой франшизы. Критики уже посмотрели картину и пришли к не самым утешительным выводам, но в целом им понравилось — сайт Rotten Tomatoes показывает 74% положительных рецензий.

Действие ленты разворачивается в городке Саммервилл в Оклахоме. Туда приезжает дочь скончавшегося героя оригинальной франшизы — Игона Спенглера. Кэлли Спенглер воспитывает подростка Тревора и его сестру Фиби, которые находят в старом семейном доме машину деда. Вскоре Саммервилл, а вместе с ним и юные наследники охотников за привидениями сталкиваются с мистическими и необычными явлениями.

Снял «Наследников» Джейсон Райтман, режиссер «Офиса» и «Дня труда». Он же сын Айвана Райтмана, постановщика и продюсера оригинальных фильмов 1984 и 1986 годов.

Что пишут те, кому понравилось продолжение

«В этой передаче факела от Райтмана к Райтману есть что‑то очень личное, которое сочетается с сельской местностью и вызывает слабые, но такие теплые воспоминания о ранней классике Спилберга», — Филип де Семлен, Time Out

«Что ж, 36 лет и шесть президентских сроков позади, и вот у фанатов франшизы наконец появился достойный сиквел, который они полюбят», — Джонни Олексински, New York Post

«Притягательный актерский состав „Наследников“ выигрывает у комиксов, в их персонажах больше личности, чем в первом фильме. Это говорит о том, что режиссеру интересны истории героев», — Шери Линден, The Hollywood Reporter

«Это ненужный, но приятный фильм. Хорошая новость для фанатов „Охотников за привидениями“ заключается в том, что Джейсон Райтман в „Наследниках“ не делает ничего, что может запятнать наследие отца», — Питер Дебрюж, Variety

«Достаточно сказать, что поклонники оригинала, особенно те, кто любит находить пасхалки, наверняка останутся довольны. Те, кому понравился фильм 1984 года и кто на самом деле хотел, чтобы новая часть „Охотников за привидениями“ предлагала нечто новое, вместо того чтобы бесстыдно потакать ожиданиям преданных фанатов, останутся разочарованными», — Уильям Биббиани, The Wrap

Мнения тех, кому фильм не понравился

Биббиани из The Wrap хоть и оценил старания Райтмана снять «проникновенный фильм о том, насколько великими были первые „Охотники за привидениями“», в конце рецензии отметил, что у продюсеров была одна цель — «не дать бизнесу умереть». С ним согласны и другие критики, кто поставил «Наследникам» низкую оценку.

«Омерзительный реанимированный труп, набитый недоделанными новыми персонажами и ленивым фан-сервисом. <…> Это даже не продолжение, а жадный паразит, создающий декоративную оболочку из оригинального фильма», — Кристи Пучко, Mashable

«Слишком много внимания уделяется фан-сервису и мало — оригинальности и содержательности. Если постоянных кивков в сторону оригинала 1984 года вам недостаточно, то „Наследникам“ больше и нечего предложить», — Перри Немирофф, ютьюб-блогер

«Это выжимка из того, что часто появляется в современных голливудских фильмах — объект ностальгии, лишенный индивидуальности и вписанный в тоскливый и одновременно приятный для глаза шаблон, сделанный на заказ для фанатов, которые поклоняются всему и ничего не уважают», — Чарльз Брамеско, The Guardian

«Несмотря на свежий взгляд на женщин и умную эволюцию его отличительных черт, это возрождение любимой франшизы страдает чрезмерной зависимостью от ее предыдущей жизни», — Кортни Говард, IndieWire

«Специально или нет, „Наследники“ — это яркое напоминание о том, как глубоко современная американская культура продвинулась в раскопках руин былой славы», — Кристиан Холуб, Entertainment Weekly