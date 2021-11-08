перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Вы скучали по нам?»: последний трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» 22:42
«Игра в кальмара» уступила лидерство в чарте Netflix мультсериалу «Аркейн» 22:34
Джеймс Ганн объявил о старте съемок фильма «Стражи Галактики. Часть 3» 22:02
Актер из «В бой идут одни старики» уволился из университета после обвинений в домогательствах 21:43
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
За что хвалят и ругают продолжение «Охотников за привидениями» 21:07
«Российскую ЛГБТ-сеть»* включили в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов 21:03
Адвоката Ивана Павлова и еще четырех сотрудников «Команды 29»* признали иноагентами 20:59
Группа Foo Fighters появится в комедийном хорроре «Студия 666» 20:45
Адель выпустила превью нового трека «Hold On». Песня появилась в ролике для Amazon 20:37
Продление нерабочих дней в пяти регионах, новый сингл Оксимирона и другие новости дня
20:10 дайджест
Власти Хельсинки отказались от мяса и одноразового пластика на городских мероприятиях 19:39
L’One выпустил концертный фильм. В нем — последнее выступление артиста перед разрывом с Black Star 19:30
В сети появился первый тизер приквела «Йеллоустоуна» 18:58
hydra_laboratory/Instagram
В «Севкабель-порту» пройдут встречи с художницами Рафаэль Аквавивой и Робертиной Шебьянич 18:36
Трэвис Скотт вернет деньги всем купившим билеты на фестиваль Astroworld, где погибли восемь человек 18:35
Расследование: сотни российских чиновников получили субсидии на жилье как нуждающиеся 18:14
США открыли границы для вакцинированных туристов из 33 стран 18:01
МВД: подростки участвовали в митингах из любопытства 17:46
Эстонский сервис такси Bolt перестал работать в России 17:26
В «Газпроме» заявили, что «Северный поток-2» готов к запуску 17:25
Отключить рекламу

За что хвалят и ругают продолжение «Охотников за привидениями»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:07

2 декабря в российский прокат выходят «Охотники за привидениями: Наследники» — продолжение культовой франшизы. Критики уже посмотрели картину и пришли к не самым утешительным выводам, но в целом им понравилось — сайт Rotten Tomatoes показывает 74% положительных рецензий.

Действие ленты разворачивается в городке Саммервилл в Оклахоме. Туда приезжает дочь скончавшегося героя оригинальной франшизы — Игона Спенглера. Кэлли Спенглер воспитывает подростка Тревора и его сестру Фиби, которые находят в старом семейном доме машину деда. Вскоре Саммервилл, а вместе с ним и юные наследники охотников за привидениями сталкиваются с мистическими и необычными явлениями.

Снял «Наследников» Джейсон Райтман, режиссер «Офиса» и «Дня труда». Он же сын Айвана Райтмана, постановщика и продюсера оригинальных фильмов 1984 и 1986 годов.

Что пишут те, кому понравилось продолжение

«В этой передаче факела от Райтмана к Райтману есть что‑то очень личное, которое сочетается с сельской местностью и вызывает слабые, но такие теплые воспоминания о ранней классике Спилберга», — Филип де Семлен, Time Out

«Что ж, 36 лет и шесть президентских сроков позади, и вот у фанатов франшизы наконец появился достойный сиквел, который они полюбят», — Джонни Олексински, New York Post

«Притягательный актерский состав „Наследников“ выигрывает у комиксов, в их персонажах больше личности, чем в первом фильме. Это говорит о том, что режиссеру интересны истории героев», — Шери Линден, The Hollywood Reporter

«Это ненужный, но приятный фильм. Хорошая новость для фанатов „Охотников за привидениями“ заключается в том, что Джейсон Райтман в „Наследниках“ не делает ничего, что может запятнать наследие отца», — Питер Дебрюж, Variety

«Достаточно сказать, что поклонники оригинала, особенно те, кто любит находить пасхалки, наверняка останутся довольны. Те, кому понравился фильм 1984 года и кто на самом деле хотел, чтобы новая часть „Охотников за привидениями“ предлагала нечто новое, вместо того чтобы бесстыдно потакать ожиданиям преданных фанатов, останутся разочарованными», — Уильям Биббиани, The Wrap

Мнения тех, кому фильм не понравился

Биббиани из The Wrap хоть и оценил старания Райтмана снять «проникновенный фильм о том, насколько великими были первые „Охотники за привидениями“», в конце рецензии отметил, что у продюсеров была одна цель — «не дать бизнесу умереть». С ним согласны и другие критики, кто поставил «Наследникам» низкую оценку.

«Омерзительный реанимированный труп, набитый недоделанными новыми персонажами и ленивым фан-сервисом. <…> Это даже не продолжение, а жадный паразит, создающий декоративную оболочку из оригинального фильма», — Кристи Пучко, Mashable

«Слишком много внимания уделяется фан-сервису и мало — оригинальности и содержательности. Если постоянных кивков в сторону оригинала 1984 года вам недостаточно, то „Наследникам“ больше и нечего предложить», — Перри Немирофф, ютьюб-блогер

«Это выжимка из того, что часто появляется в современных голливудских фильмах — объект ностальгии, лишенный индивидуальности и вписанный в тоскливый и одновременно приятный для глаза шаблон, сделанный на заказ для фанатов, которые поклоняются всему и ничего не уважают», — Чарльз Брамеско, The Guardian

«Несмотря на свежий взгляд на женщин и умную эволюцию его отличительных черт, это возрождение любимой франшизы страдает чрезмерной зависимостью от ее предыдущей жизни», — Кортни Говард, IndieWire

«Специально или нет, „Наследники“ — это яркое напоминание о том, как глубоко современная американская культура продвинулась в раскопках руин былой славы», — Кристиан Холуб, Entertainment Weekly

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом

Другие материалы по темам

Теги
The Hollywood Reporter
The Guardian
Люди
Джейсон Райтман
Кортни Говард
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить