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Расследование: сотни российских чиновников получили субсидии на жилье как нуждающиеся

Денис Ламехов
Сегодня в 18:14

650 российских чиновников, включая крупных, получили субсидии на жилье как нуждающиеся. Об этом в совместном расследовании сообщают издание «Важные истории»* и организация «Трансперенси Интернешнл — Россия»**.

В опубликованный список попал нынешний министр просвещения Сергей Кравцов. По данным авторов расследования, в 2016 году он получил материальную помощь в размере 16,6 млн рублей для приобретения жилья. На тот момент Кравцов был главой Рособрнадзора. В собственности у семьи Кравцова находились три квартиры, а его дети пользовались квартирой площадью 146 квадратных метров, сообщается в материале.

Также в 2016 году субсидию в размере 25 млн рублей получила замминистра культуры Алла Манилова. В том же году — замминистра экономического развития Сергей Назаров (17 млн рублей). В 2017-м — замминистра спорта Одес Байсултанов (30,8 млн рублей).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чиновники подобного уровня не могут пользоваться такими программами господдержки. При этом комментировать детали расследования представитель Кремля не стал, сославшись на то, что не ознакомился с ним.

Субсидии чиновникам начали выделять в 2009 году. Эта форма поддержки должна применяться к тем, кто переехал в другой регион или не имеет собственного жилья.

*«Важные истории» внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.
**«Трансперенси Интернешнл — Россия» внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

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