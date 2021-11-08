США открыли границы для вакцинированных туристов из 33 стран

США сняли ограничения на въезд туристов из 33 стран. Границы открыли только для тех путешественников, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ или медицинским регулятором США. Об этом сообщил сайт CDC.

Согласно указаниям Центров по контролю и профилактике заболеваний, в страну могут приехать иностранцы, привитые вакцинами Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm и Sinovac Biotec. Они будут освобождены от карантина.

Правда, на границе приезжающие должны предъявить также отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа. Обойтись без него могут только путешественники, пересекающие сухопутную границу с Мексикой или Канадой.

По информации CNBC, границы открыли для туристов из Китая, Бразилии, Великобритании, Китая и стран Евросоюза. России в перечне пока нет. Кроме того, в США не принимают сертификаты о вакцинации «Спутником V».

Тем не менее граждан некоторых стран не будут обязывать предоставлять документ о прививках, если у них неиммиграционные визы (но не B-1 или B-2). В список вошли 50 государств с низкой доступностью вакцин, среди них — Афганистан, Ирак, Армения и большинство стран Африки.

Ранее США не разрешали въезд в страну туристам, которые в течение последних двух недель посещали какую‑либо из стран ЕС. Россияне же могли прилететь в США по туристической визе с отрицательным ПЦР-тестом.