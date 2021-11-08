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МВД: подростки участвовали в митингах из любопытства

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:46

Большинство подростков, которые участвовали в несанкционированных акциях, посещали их из любопытства и за компанию с друзьями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой назаместителя Управления охраны правопорядка в жилом секторе Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Марию Кольцову.

«Результаты обработки анкет показали, что дети с разным интересом шли на эти мероприятия. Более 60% — любопытство, 17% — за компанию с друзьями, но были и те, кто хотели участвовать в политической жизни страны, а почти 2% желали заработать карманные деньги», — сказала она.

По словам Кольцовой, во время митингов в полицию было доставлено более 1500 несовершеннолетних. «Из них две трети — сторонники», — добавила она.

Кольцова не уточнила, за какой период и акции приводятся собранные данные, отметив лишь, что после проведения профработ от участия в митингах отказались 80% подростков.

«Вместе с тем почти пятая часть подростков не уверены в своих дальнейших действиях. А шесть человек, которые у нас на особом контроле, готовы вновь участвовать (в незаконных акциях)», — пояснила она.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. Всего на митингах в поддержку оппозиционера задержали около 11 тыс. человек.

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