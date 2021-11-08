Эстонский сервис такси Bolt перестал работать в России

Эстонский сервис заказа такси Bolt перестал работать в России. Об этом сообщает телеграм-канал «Беспощадный таксист».

При попытке заказать машину в приложении появляется уведомление: «Bolt еще недоступен в этом регионе». Страница сервиса в Instagram удалена.

Санкт-Петербург был единственным российским городом, где работал агрегатор. Сейчас его нет в списке на официальном сайте.

В начале 2021 года Bolt планировал экспансию в регионы России. Компания хотела запуститься в том числе в Москве, но видела большой потенциал и в других городах страны.

Bolt (до 2019 года работал под брендом Taxify) был создан в 2013 году как агрегатор такси, работающий по модели, подобной Uber. Затем он вышел на рынок доставки еды и запустил аренду электровелосипедов. На данный момент сервис присутствует на рынках 45 стран, включая государства Европы и Африки.