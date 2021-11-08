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«Дождь»* обжалует в суде решение о включении в реестр СМИ-иноагентов

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:41

«Дождь»* подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, в котором оспаривает решение Минюста о включении в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В иске сказано, что Минюст не предоставил доказательств законности и обоснованности внесения «Дождя» в список иностранных агентов. А необходимость уведомлять о таком статусе ставит канал в дискриминационное положение.

«Дождь» также утверждает, что министерство нарушает право распространять информацию без вмешательства со стороны публичных властей и Европейскую конвенцию о свободе распространения информации.

Телеканал требует отменить решение министерства юстиций и исключить «Дождь» из реестра иностранных агентов.

20 августа Минюст внес «Дождь» в список СМИ-иноагентов. Причиной этого стало получение более 130 тысяч евро от Евросоюза. 21 октября Роскомнадзор исключил телеканал из реестра СМИ, получающих иностранное финансирование.

* «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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