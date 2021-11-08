Петербург вошел в гастрономический список «Сети креативных городов ЮНЕСКО»

Петербург вошел в «Сеть креативных городов ЮНЕСКО» по направлению «Гастрономия». Об этом сообщается на сайте организации.
«Сеть» способствует международному сотрудничеству между городами, которые «рассматривают культуру и творчество как стратегический элемент развития». Новые участники списка будут работать вместе с текущими над новыми городскими стратегиями и решениями.
Инициатором подачи заявки выступил комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Ее поддержал губернатор Александр Беглов. Городские власти заявляли, что включение города в список должно повлиять на его привлекательность для путешественников.
Участники перечня разделены по семи различным направлениям: гастрономия, декоративно-прикладное искусство и народное творчество, дизайн, кинематография, литература, цифровое искусство и музыка. Среди 49 новых городов списка — Тбилиси («Медиаискусство»), Канны («Кинематография») и Гетеборг («Литература»). Общее число членов «Сети креативных городов» — 295.
В программу «Сети» на данный момент входят еще три российских города: Ульяновск («Литература»), Казань («Музыка») и Каргополь («Декоративно-прикладное искусство»).