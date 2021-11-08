перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
hydra_laboratory/Instagram
В «Севкабель-порту» пройдут встречи с художницами Рафаэль Аквавивой и Робертиной Шебьянич 18:36
Расследование: сотни российских чиновников получили субсидии на жилье как нуждающиеся 18:14
США открыли границы для вакцинированных туристов из 33 стран 18:01
МВД: подростки участвовали в митингах из любопытства 17:46
Эстонский сервис такси Bolt перестал работать в России 17:26
В «Газпроме» заявили, что «Северный поток-2» готов к запуску 17:25
Главную награду фотоконкурса Leica Oskar Barnack вручили за серию снимков о жизни женщин-заключенных 17:07
Роскомнадзор удалил более 4000 сайтов, продававших поддельные сертификаты о вакцинации от ковида 16:56
Sony показала первый постер «Человека-паука: Нет пути домой». На нем изображен Зеленый Гоблин 16:54
Российскому священнику, растлившему более 50 мальчиков, дали 18 лет колонии строго режима 16:50
Петербург вошел в гастрономический список «Сети креативных городов ЮНЕСКО» 16:10
emrata/Instagram
«Я ненавидела себя»: Эмили Ратаковски рассказала об изнасиловании в 15 лет 16:01
Вещи Эми Вайнхаус проданы на благотворительном аукционе за 4 млн долларов 15:44
«Дождь»* обжалует в суде решение о включении в реестр СМИ-иноагентов 15:41
Юзеры показали Трэвису Скотту, как нужно вести себя на концерте, когда зрителям становится плохо 15:10
Минэкономразвития предложило начать облагать налогом майнинг криптовалют 15:03
Польша и Литва стянули войска к границе с Беларусью из‑за толпы мигрантов 14:57
A.Savin/Wikimedia
Совет попечителей МХАТа им. Горького разорвал отношения с театром 14:43
На Disney+ появятся первые фильмы в формате IMAX — 13 кинокомиксов Marvel 14:32
Netflix выпустил финальный трейлер хоррора «Hellbound» от режиссера «Поезда в Пусан» 14:31
Отключить рекламу

Петербург вошел в гастрономический список «Сети креативных городов ЮНЕСКО»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:10

Петербург вошел в «Сеть креативных городов ЮНЕСКО» по направлению «Гастрономия». Об этом сообщается на сайте организации.

«Сеть» способствует международному сотрудничеству между городами, которые «рассматривают культуру и творчество как стратегический элемент развития». Новые участники списка будут работать вместе с текущими над новыми городскими стратегиями и решениями.

Инициатором подачи заявки выступил комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Ее поддержал губернатор Александр Беглов. Городские власти заявляли, что включение города в список должно повлиять на его привлекательность для путешественников.

Всемирная туристская организация ООН отмечает, что до 30% мотивации выбора направления путешествия связано с тем, что нового там можно попробовать из еды, продегустировать. В этой части кухня Петербурга, сочетающая в себе современные гастрономические тенденции и многонациональные традиции города, — очень перспективна. Мы хотим подтвердить статус города, который сегодня не боится экспериментировать и гармонично объединять классическое и новое, в том числе в гастрономии, а также дать дополнительные стимулы дальнейшему развитию петербургской кухни и соответствующим образом представить Северную столицу на российском и мировом туристских рынках.
Сергей Корнеев
Председатель комитета по развитию туризма

Участники перечня разделены по семи различным направлениям: гастрономия, декоративно-прикладное искусство и народное творчество, дизайн, кинематография, литература, цифровое искусство и музыка. Среди 49 новых городов списка — Тбилиси («Медиаискусство»), Канны («Кинематография») и Гетеборг («Литература»). Общее число членов «Сети креативных городов» — 295.

В программу «Сети» на данный момент входят еще три российских города: Ульяновск («Литература»), Казань («Музыка») и Каргополь («Декоративно-прикладное искусство»).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея

Другие материалы по темам

Люди
Александр Беглов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить