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Netflix выпустил финальный трейлер хоррора «Hellbound» от режиссера «Поезда в Пусан»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:31

Вышел финальный трейлер южнокорейского триллера «Hellbound». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.

Действие происходит в Сеуле, где внезапно появляются неземные существа, чтобы превратить жизнь людей в ад. В городе начинается паника, а Чон Джин Су тем временем становится лидером религиозной группы «Новая истина», которая развивает культ божьей справедливости.

Раскрыть причину необъяснимых событий попытаются режиссер радиостанции, адвокат и детектив. В новом трейлере главные герои сражаются со сверхъестественными существами, а «Новая истина» встает на их пути.

«Я хотел бы поприветствовать всех вас в новом мире. Ад вырвался наружу. Полный хаос разрушает мир», — гласит описание ролика.

Драму снял режиссер картин «Поезд в Пусан» и «Подделка» Ен Сан Хо. В главных ролях: Ю А Ин («Чикагская пишущая машинка»), экс-музыкант группы SS501 Пак Чон Мин, Ким Хен Чжун («Время молодых») и Ян Ик Чжун («Королева детектива»).

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