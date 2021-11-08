Netflix выпустил финальный трейлер хоррора «Hellbound» от режиссера «Поезда в Пусан»

Вышел финальный трейлер южнокорейского триллера «Hellbound». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.

Действие происходит в Сеуле, где внезапно появляются неземные существа, чтобы превратить жизнь людей в ад. В городе начинается паника, а Чон Джин Су тем временем становится лидером религиозной группы «Новая истина», которая развивает культ божьей справедливости.

Раскрыть причину необъяснимых событий попытаются режиссер радиостанции, адвокат и детектив. В новом трейлере главные герои сражаются со сверхъестественными существами, а «Новая истина» встает на их пути.

«Я хотел бы поприветствовать всех вас в новом мире. Ад вырвался наружу. Полный хаос разрушает мир», — гласит описание ролика.