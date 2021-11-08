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Во Внуково задержали двух россиян, проглотивших почти килограмм кокаина

Виктория Шанина
Сегодня в 13:48

В московском аэропорту Внуково задержали двоих россиян с почти килограммом кокаина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

Мужчины следовали из Сан-Паулу в Москву с пересадкой в Стамбуле. Рентгеноскопическое исследование показало наличие посторонних предметов в брюшной полости.

Как оказалось, россияне проглотили 100 контейнеров цилиндрической формы с порошком. Таможенники провели экспресс-тест, который показал, что это кокаин. В общей сложности двое мужчин попытались перевезти 961 грамм наркотиков.

Задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений, каких именно, не уточняется. Против них возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств.

В январе 2020 года житель Дагестана при виде полицейских проглотил пакет с неизвестным содержимым. В нем оказались наркотики. После этого ему стало плохо, ему вызвали скорую, но он скончался до ее приезда.

За месяц до этого при подобных обстоятельствах скончался рэпер Juice WRLD. Он умер от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

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