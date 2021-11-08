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На территории МГУ планируют построить апарт-комплекс

Семён Гудошников
Сегодня в 13:25

Девелопер Sezar Group может построить на территории Московского государственного университета апарт-комплекс. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании и источники в Москомстройинвесте.

Объект планируют возвести на участке площадью 1,21 гектара на проспекте Вернадского. Он будет находиться рядом с будущей научно-технической долиной университета, о создании которой ректор МГУ Виктор Садовничий объявил еще в 2015 году. В долине хотят построить 1,3 млн квадратных метров недвижимости, включая корпуса научных центров, жилье и спортивную инфраструктуру.

Участок под застройку получила компания «Крафтстроймонтаж», связанная с Sezar Group. Представитель девелопера подтвердил, что она действительно будет застраивать эту территорию, но не раскрыл детали будущего проекта. В МГУ не ответили на запрос о том, относится ли участок «Крафтстроймонтажа» к будущей научно-технической долине вуза.

Sezar Group получила эту площадку в обмен на 0,45 гектара на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Там она собиралась возвести апарт-отель на 367 номеров. С кем именно был осуществлен обмен, неизвестно.

Опрошенные изданием эксперты считают, что на участке, скорее всего, появится апарт-комплекс или жилье. Для последнего потребуется изменить вид разрешенного использования территории. Инвестиции в проект эксперты оценивают в 3,5-4 млрд рублей, а выручку от продажи квартир — от 9 до 20 млрд.

В июне 2020 года инициативная группа МГУ рассказала, что рядом с вузом планируют построить многоэтажный жилой комплекс на 20 тыс. квадратных метров. Речь шла о зеленой зоне между Университетским проспектом и улицей Косыгина, недалеко от смотровой площадки. Тогда она была в аренде у ООО «Агентство Интеграция», а расчеты допустимого объема строительства заказала петербургская компания «Голдекс Девелопмент».

С юго-востока указанная территория тоже ограничена проспектом Вернадского, но приобрел ли «Крафтстроймонтаж» именно этот участок, не уточняется. Тогда инициативная группа студентов выступила против застройки, призвала власти города разорвать договор с девелопером и благоустроить на этой территории парковую зону.

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