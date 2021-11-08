У россиян вдвое сократился срок действия QR-кодов. Оперштаб объяснил это сбоем

Некоторые россияне заметили, что срок действия QR-кодов их сертификатов о вакцинации сократился в два раза — с года до шести месяцев. СМИ связывают это с тем, что в России с 8 ноября вводится сертификат о вакцинации нового образца.

В новом документе есть основные данные о его владельце, информация о вакцинации, ревакцинации, медицинских противопоказаниях и перенесенном коронавирусе. О том, что срок его действия будет сокращен, не сообщалось.

Сертификат и QR-код появляются в электронном виде на «Госуслугах» на русском и английском языках не позднее чем через три дня после вакцинации. Документы, полученные ранее, должны быть автоматически переоформлены на портале до 1 марта 2022 года.

Россияне заметили, что еще одним нововведением стало сокращения срока действия QR-кодов с года до шести месяцев. У корреспондентки «Новой газеты» был действующий код до июля 2022 года, а теперь он ограничивается 9 января. О сокращении сроков действия сообщили также читатели «Фонтанки».

Издание E1.RU со ссылкой на оперативный штаб по ситуации с заболеванием отмечает, что «обнуление» QR-кодов — это сбой программы. На портале «Госуслуги» прежние сроки действия должны восстановиться в течение дня (8 ноября).

Новый сертификат о вакцинации от коронавируса Минздрав утвердил в конце октября. В документ добавили больше личных данных гражданина, чтобы избежать подделок.