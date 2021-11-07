Группа «Лауд» поддержала Антоху МС. Артист потерял права на свои песни

Группа «Лауд» опубликовала пост в поддержку Антохи МС. Музыканты рассказали о своем опыте общения с продюсером артиста Эдуардом Шумейко.

По словам коллектива, он постоянно угрожал им и манипулировал тем, что Антоха МС может пострадать.

«Были и такие ситуации, когда Шум при встрече хвастался, что воспитывает Антона и угрожает ему тем, что если он не захочет работать с ним, то пойдет на работу курьером», — отмечают музыканты.