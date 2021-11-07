Группа «Лауд» поддержала Антоху МС. Артист потерял права на свои песни

Группа «Лауд» опубликовала пост в поддержку Антохи МС. Музыканты рассказали о своем опыте общения с продюсером артиста Эдуардом Шумейко.
По словам коллектива, он постоянно угрожал им и манипулировал тем, что Антоха МС может пострадать.
«Были и такие ситуации, когда Шум при встрече хвастался, что воспитывает Антона и угрожает ему тем, что если он не захочет работать с ним, то пойдет на работу курьером», — отмечают музыканты.
Участники группы рассказали, что Шумейко требовал с них штраф в размере 300 тыс. рублей, который якобы наложила концертная площадка «Известия Hall» на Антоху МС за совместное выступление.
Музыканты решили проверить, правда ли это и связались с концертной площадкой. Там им сказали, что не знают ничего про штраф и наоборот похвалили артистов за совместное выступление.
6 ноября рссийский хип-хоп-исполнитель Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС, расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко. Он специально взял кредит на 3 млн рублей, чтобы сделать это досрочно и «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Права на все выпущенные песни музыканта остались у Шумейко.