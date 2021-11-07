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Группа «Лауд» поддержала Антоху МС. Артист потерял права на свои песни

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:57

Группа «Лауд» опубликовала пост в поддержку Антохи МС. Музыканты рассказали о своем опыте общения с продюсером артиста Эдуардом Шумейко.

По словам коллектива, он постоянно угрожал им и манипулировал тем, что Антоха МС может пострадать.

«Были и такие ситуации, когда Шум при встрече хвастался, что воспитывает Антона и угрожает ему тем, что если он не захочет работать с ним, то пойдет на работу курьером», — отмечают музыканты.

Участники группы рассказали, что Шумейко требовал с них штраф в размере 300 тыс. рублей, который якобы наложила концертная площадка «Известия Hall» на Антоху МС за совместное выступление.

«Спустя час после выступления нам звонит Шум и в своей уже классической манере начинает гневно выставлять нам обвинения, претензии и угрозы, и вот что конкретно он нам сказал: «Парни, вы в курсе? У Антона сольный концерт через пару месяцев в Москве! И по условиям договора с площадкой «Известия Hall», мы не можем выступать и анонсировать выступления в Москве за 2 месяца, если мы нарушим данные условия, на нас накладывается штраф в размере 300 тыс. рублей, и вот мне сейчас позвонили и предъявили, якобы увидели выступление у вас в инстаграм-сторис! И все, наложили штраф. Если вы не выплатите штраф, я наложу его на Антоху, ведь это он меня не предупредил, значит, он виноват и я его накажу»
«Лауд»

Музыканты решили проверить, правда ли это и связались с концертной площадкой. Там им сказали, что не знают ничего про штраф и наоборот похвалили артистов за совместное выступление.

6 ноября рссийский хип-хоп-исполнитель Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС, расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко. Он специально взял кредит на 3 млн рублей, чтобы сделать это досрочно и «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Права на все выпущенные песни музыканта остались у Шумейко.

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