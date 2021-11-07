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Съемки второй части «Дюны» начнутся в июле 2022 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:00

Съемки продолжения «Дюны» начнутся 18 июля 2022 года, а премьера — в 2023 году. Об этом рассказал журналист Джош Энсиниас со ссылкой на слова продюсера фильма.

Ранее режиссер Дени Вильнев заявлял, что съемки начнутся не раньше осени 2022 года. По его словам, фильм по большей части будет сосредоточен на Чани (Зендая), Поле Атрейдесе (Тимоте Шаламе) и ситче Табр (фрименская община).

Вильнев приступил к написанию сценария продолжения еще до того, как продюсеры дали ему «зеленый свет».

«Я сейчас пишу вторую часть, и мне кажется, что мне снова восемь лет. Для меня это очень необычно. Я впервые испытываю момент глубокой благодарности и радости, когда смотрю один из своих фильмов, говоря: „Спасибо тебе, жизнь, за то, что ты позволила мне перенести это на экран“», — рассказал он.

26 октября киностудия Legendary официально анонсировала продолжение «Дюны». А 1 ноября Warner Bros. выдвинула киноленту на «Оскар» сразу в 14 номинациях.

Фильм поставил постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд картина собрала больше 500 млн рублей, после второго уик-энда — миллиард рублей. Это лучший старт ленты в России в этом году.

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