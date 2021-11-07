В Японии впервые больше чем за год не зафиксировали смертей от коронавируса

В Японии за сутки не зафиксировали ни одного случая смерти из‑за коронавируса впервые за 15 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные по всем префектурам страны.

Последний раз нулевой прирост летальных случаев в Японии фиксировали в августе 2020 года.

За последние сутки в стране выявили 126 случаев коронавируса. Среди них 21 — в Токио. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии по всей стране находятся 100 заболевших.

С начала пандемии в Японии выявили более 1,72 млн случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 18 309 человек, а выздоровели — более 1,7 млн. В настоящее время более 98,4 млн граждан (77,8% населения) привиты одним компонентом вакцины, а две дозы получили более 92,5 млн человек (73,1%).

Ранее бывший премьер-министр страны Есихидэ Суга отменил все чрезвычайные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. По его словам, такие меры были приняты, чтобы восстановить национальную экономику.