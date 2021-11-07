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Начальная школа в Шотландии предложила мальчикам надеть юбки, чтобы «способствовать равенству»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:11

Начальная школа в Эдинбурге призвала учеников и учителей мужского пола надеть юбки. Так администрация предлагает «способствовать равенству», пишет Daily Mail.

«Мы хотим, чтобы наша школа была инклюзивной», — сообщалось в письме, которое руководство разослало родителям.

Реакция на призыв администрации получилась неоднозначной. Одни хвалят школу за смелость, а другие заявляют, что «учителя должны учить, а не рассуждать о гендере» и «дети должны оставаться детьми».

Учителя также написали письмо родителям. Они отметили, что у одежды нет гендера и каждый должен иметь возможность самовыражаться как посчитает нужным.

В конфликт пришлось вмешаться городскому совету Эдинбурга. Там заявили, что никто не обязан участвовать в этой акции, если не хочет.

Инициативу приурочили к акции протеста в Испании. В 2020 году мальчика, надевшего юбку в школу, отправили к психологу и исключили из учебного заведения. 4 ноября ученики и учителя надели юбки в знак его поддержки, теперь эту дату называют «Днем ношения юбки в школу».

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