Микки Рурк снимется в боевике «Восьмая секция»

Микки Рурк присоединился к актерскому составу боевика «Восьмая секция» от Кристиана Сесма. Об этом сообщает Variety.

В фильме также снимутся Дольф Лундгрен («Аквамен»), Скотт Эдкинс («Заложник»), Райан Квантен («Клятва»), Дермот Малруни («Курьер»), а также солист Blue October Джастин Ферстенфелд.

Картина рассказывает историю бывшего солдата, который отомстил бандитам за убийство своей семьи. По сюжету, после освобождения из тюрьмы его вербуют агентом теневого правительства.

Сесма снимет боевик по оригинальному сценарию Чада Лоу («Милые обманщицы») и Джоша Риджвея («Парни не плачут»).

Микки Рурк был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме Даррена Аронофски «Рестлер». Он также известен по картинам «Город грехов», «Бойцовая рыбка», «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» и «Баффало 66».