Уилл Смит выплатил бонусы актерам «Короля Ричарда» из своих денег

Американский актер Уилл Смит, сыгравший главную роль в драме «Король Ричард», компенсировал своим коллегам по фильму потерянные доходы от одновременной премьеры в кинотеатрах и на стрим-сервисе HBO Max. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Традиционно актеры получают не только фиксированную зарплату, но и бонусы в зависимости от кассовых сборов фильма. Однако одновременный цифровой и кинотеатральный релиз серьезно сказывается на гонораре. Так произошло и с кастом «Короля Ричарда».

Уилл Смит сыграл в картине ключевого персонажа — отца звездных теннисисток Винус и Серены Уилльмс, за что получил, по словам источников THR, около 40 млн долларов. Из этих денег он решил выписать чеки актерскому составу.

В частности, чеки получили Санийя Сидни и Деми Синглтон, сыгравшие Винус и Серену. Также бонус от Смита достался Тони Голдуину, Джону Бернталу, Онжаню Эллису и другим.

THR отмечает, что Сидни и Синглтон хвалили Смита как человека и лидера, отмечая, что с ним было приятно и весело работать.

«Быть на съемочной площадке с ним — это взрыв. Он позаботился о том, чтобы все чувствовали себя комфортно, безопасно и отлично провели время. Нам никогда не было скучно», — сказала Деми Синглтон.