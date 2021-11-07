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Уилл Смит выплатил бонусы актерам «Короля Ричарда» из своих денег

Виктория Шанина
Сегодня в 12:02

Американский актер Уилл Смит, сыгравший главную роль в драме «Король Ричард», компенсировал своим коллегам по фильму потерянные доходы от одновременной премьеры в кинотеатрах и на стрим-сервисе HBO Max. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Традиционно актеры получают не только фиксированную зарплату, но и бонусы в зависимости от кассовых сборов фильма. Однако одновременный цифровой и кинотеатральный релиз серьезно сказывается на гонораре. Так произошло и с кастом «Короля Ричарда».

Уилл Смит сыграл в картине ключевого персонажа — отца звездных теннисисток Винус и Серены Уилльмс, за что получил, по словам источников THR, около 40 млн долларов. Из этих денег он решил выписать чеки актерскому составу.

В частности, чеки получили Санийя Сидни и Деми Синглтон, сыгравшие Винус и Серену. Также бонус от Смита достался Тони Голдуину, Джону Бернталу, Онжаню Эллису и другим.

THR отмечает, что Сидни и Синглтон хвалили Смита как человека и лидера, отмечая, что с ним было приятно и весело работать.

«Быть на съемочной площадке с ним — это взрыв. Он позаботился о том, чтобы все чувствовали себя комфортно, безопасно и отлично провели время. Нам никогда не было скучно», — сказала Деми Синглтон.

«Он следил за тем, чтобы все были включены в процесс и чувствовали заботу. У него такое большое сердце».
Санийя Сидни

Актриса Лайла Кроуфорд добавила, что Уилл Смит очень щедрый человек: «Он постоянно давал нам камеры Polaroid и различные сладости. Однажды подарил нам iPhone 12 Pro Max в коробках. Мы разорвали их, и все заплакали. Это был лучший подарок за всю историю. Уилл Смит — это чудо, я многому научилась, работая с ним».

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