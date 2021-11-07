Apple наняла экс-инженера Tesla для разработки своего первого автомобиля

Технологический гигант Apple взял на работу бывшего инженера Tesla Кристофера Мура для создания собственного беспилотного автомобиля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Внутри Apple инженер займется программным обеспечением автомобиля под руководством Стюарта Бауэрса. Последний также работал в Tesla, но ушел из компании в 2019 году.

«Этот шаг говорит о том, что Apple движется вперед в попытках разработать технологии беспилотных автомобилей, делая высокие ставки и конкурируя с такими крупными автопроизводителями как Tesla», — пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что Кристофер Мур критиковал компанию Tesla, в том числе, программное обеспечение ее беспилотников. Например, после слов Илона Маска о том, что компания близка к разработке полностью независимых от человека автомобилей, Мур заявил, что амбиции Маска не соответствуют «инженерной реальности».

Ранее информагентство Reuters сообщило, что в 2024 году Apple планирует начать выпуск самоуправляемых автомобилей. По плану компании в продажу должны поступить автомобили с дешевым и энергоемким аккумулятором — они будут предназначены для массового потребления.

Пока неизвестно, станут ли новые машины полностью электрическими или будут работать на двигателе внутреннего сгорания. В промышленное производство машины от Apple выйдут, вероятно, в 2025 году, и станут первыми автомобилями компании.