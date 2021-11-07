В России завели дела против Telegram о принудительном взыскании 5 млн рублей

В России возбудили первые дела о принудительном взыскании с Telegram штрафов на сумму 5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По информации банка данных исполнительных производств ФССП, два дела завели 3 ноября на основании акта судебного участка Таганского района Москвы. Каждое из них предполагает взыскание в размере 2,5 млн рублей.

Пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук рассказывала в сентябре, что Telegram может погасить задолженность по штрафам добровольно до конца октября. Однако этого не произошло и материалы по делу отправили в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

За все время Telegram должен заплатить уже 40 млн рублей по статье 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»). Еще с февраля Роскомнадзор направляет жалобы администрации мессенджера о публикации призывов к митингам.

Помимо Telegram ш​​трафы на миллионы рублей из‑за отказа удалять запрещенный контент в России получили уже Facebook, Twitter, YouTube, «ВКонтакте» и TikTok. Общая сумма штрафов за все время превысила 150 млн рублей.