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Павел Дуров введет «недорогую подписку» для тех, кто не хочет видеть рекламу в телеграм-каналах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:02

Павел Дуров анонсировал платную подписку в телеграме, которая скроет рекламу в каналах. Ранее пользователи пожаловались на навязчивость спонсированных постов.

Как написал основатель мессенджера в своем канале, купить «недорогую подписку, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», можно будет в следующем месяце.

Авторы некоторых каналов также хотели бы «выключать» рекламные объявления в своих каналах. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведет к отсутствию объявлений в этом канале.
Павел Дуров
Основатель Telegram

Павел Дуров объявил о запуске рекламных постов в Telegram в конце октября. Тогда платформа работала в тестовом режиме. Спонсируемое сообщение ограничено 160 символами, в него невозможно вставить внешние ссылки и фото.

Накануне во множестве телеграм-каналов появился пост о запуске рекламных сообщений. Запись ведет на официальный аккаунт Павла Дурова в мессенджере и помечена надписью «спонсировано».

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