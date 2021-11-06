Павел Дуров введет «недорогую подписку» для тех, кто не хочет видеть рекламу в телеграм-каналах

Как написал основатель мессенджера в своем канале, купить «недорогую подписку, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», можно будет в следующем месяце.

Павел Дуров анонсировал платную подписку в телеграме, которая скроет рекламу в каналах. Ранее пользователи пожаловались на навязчивость спонсированных постов.

Авторы некоторых каналов также хотели бы «выключать» рекламные объявления в своих каналах. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведет к отсутствию объявлений в этом канале.

Павел Дуров объявил о запуске рекламных постов в Telegram в конце октября. Тогда платформа работала в тестовом режиме. Спонсируемое сообщение ограничено 160 символами, в него невозможно вставить внешние ссылки и фото.

Накануне во множестве телеграм-каналов появился пост о запуске рекламных сообщений. Запись ведет на официальный аккаунт Павла Дурова в мессенджере и помечена надписью «спонсировано».