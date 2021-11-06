Павел Дуров введет «недорогую подписку» для тех, кто не хочет видеть рекламу в телеграм-каналах

Павел Дуров анонсировал платную подписку в телеграме, которая скроет рекламу в каналах. Ранее пользователи пожаловались на навязчивость спонсированных постов.
Как написал основатель мессенджера в своем канале, купить «недорогую подписку, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», можно будет в следующем месяце.
Павел Дуров объявил о запуске рекламных постов в Telegram в конце октября. Тогда платформа работала в тестовом режиме. Спонсируемое сообщение ограничено 160 символами, в него невозможно вставить внешние ссылки и фото.
Накануне во множестве телеграм-каналов появился пост о запуске рекламных сообщений. Запись ведет на официальный аккаунт Павла Дурова в мессенджере и помечена надписью «спонсировано».