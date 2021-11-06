Вражда с Дрейком и развод с Ким: главное из нового интервью Канье Уэста

5 ноября на канале ютьюб-шоу Drink Champs вышло интервью с Канье Уэстом. Видео, которое длится два с половиной часа, за сутки собрало 4 млн просмотров. Это первое большое интервью с рэпером после релиза его альбома «Donda», который в соцсетях и СМИ обсуждали весь август — во многом благодаря сразу нескольким лайв-презентациям и перформансам Уэста в преддверии затянувшегося выхода пластинки.

«Афиша Daily» собрала главное из беседы с Уэстом — о разводе с Ким, баттле с Дрейком, эгоистичном Jay-Z и обществе. Канье уверен, он выиграет Verzuz с Дрейком Уэст «абсолютно» готов к участию в Verzuz-баттле при одном условии: против него должны одновременно выступить сразу четыре человека — как минимум. Артист уверен, что в гипотетическом поединке с Дрейком он одержит победу, и, если такое предложение к нему поступит, он ответит на вызов. Уэст не против поучаствовать в Verzuz, где в течение месяца против него выходят новые и новые исполнители, а в конце он баттлит против самого себя в формате «альбом против альбома». В заключение рэпер добавил, что уже одолел Дрейка: «Он слил один из моих невыпущенных треков, и это было лучшее из всего того, что Дрейк выпустил за год». Худшая вещь, которую когда‑либо делал Канье — подписал контракт с Big Sean «Когда я умру, на моем надгробии будет написано: «Я заслужил смерть, потому что подписал контракт с Big Sean», — заявил Уэст. Рэпер из Детройта Big Sean написал в твиттере, что фраза Уэста его рассмешила, а сказанное — неправда, «он даже не понимает, о чем говорит». Теперь рэпер сам просится на интервью, чтобы, судя по всему, прояснить ситуацию.

После выхода «Sicko Mode» Канье создал групповой чат Туда он добавил автора трека Трэвиса Скотта, Ким Кардашьян, Jay-Z, Kid Cudi и Pusha-T, а также Дрейка, который записал на него дисс в гостевом куплете. «Я богаче вас всех вместе взятых», — такое сообщение миллиардер отправил им. Тактика вражды Дрейка «Дрейк не пишет диссов, которые станут для тебя выстрелом в голову», — сказал Уэст, сравнив методы вражды канадского рэпера с военной стратегией. «Он будет жить в пяти кварталах от твоей улицы, он напишет в директ каждой девушке в вашей семье, каждой близкой к вашей семье девушке», — поделился артист. Почему Канье вырезал Soulja Boy из «Donda» «Вы слышали его куплет?», — ответил на вопрос Уэст, намекая на плохое качество строчек Soulja Boy. Однако рэпер добавил, что за ним будущее, «он входит в пятерку самых влиятельных [хип-хоп артистов] — и с этим не поспоришь». Эгоистичный Jay-Z Уэст был готов отдать несколько треков из будущих релизов для совместного альбома с Jay-Z, но тот оказался не таким щедрым на музыку. «Я забрал „New Day“ с моего следующего альбома, я забрал оттуда трек „Otis“. Мы [с Jay-Z] серьезно поспорили — у него был трек „Holy Grail“ с вокалом Джастина Тимберлейка, и я предлагал поместить его на наш совместный альбом. Он отказался. Все знают, что Jay-Z очень эгоистичный», — поделился он. Рэпер отмечает, что из‑за этого их дружба не закончилась: «Мы много раз ссорились, он мой брат». Канье не видел документов о разводе с Ким «[В американском телешоу] SNL заставили мою жену сказать, что она развелась со мной, потому что они просто хотели пустить это в эфир. Я даже документов о разводе не видел, мы не развелись к тому моменту», — рассказал о ситуации Уэст. Для него, по словам рэпера, это не было шуткой. «Мои дети хотят, чтобы родители были вместе, я тоже этого хочу. В прессе хотят совершенно другого. Они хотят новую свадьбу, новый эпизод телешоу», — сказал он.

Канье продолжает выступать против абортов «Детский дом, который я создаю, называется „Донда“ в честь моей мамы, потому что она спасла мне жизнь. Моя мама решила оставить Канье», — сказал Уэст, продолжая выступать против абортов. Эту тему он поднимал в прошлом году, когда баллотировался в президенты США. Рэпер сравнил процедуру аборта с геноцидом темнокожих. За это его уже критиковали защитники репродуктивного здоровья. Канье хочет, чтобы «Месяц истории темнокожих» заменили «Пусть это разойдется в черном сообществе твиттера — Йе требует отменить Black History Month [„Месяц истории темнокожих“]. Почему? Да потому что я хочу Black Future Month [„Месяц будущего темнокожих“], Black Possibility Month [„Месяц возможностей темнокожих“]. Я устал видеть то, как нас поливают из шланга. Я устал говорить о рабстве, устал слышать о том, как нам повезло голосовать за женщину, которую мы не видели после выборов [речь о вице-президенте США Камале Харрис]», — поделился взглядами Уэст. Канье назвал себя номером один. И вот почему «Я оказался в сложной ситуации — ASAP Rocky одевается лучше меня, Тайлер [Tyler, the Creator] делает клипы лучше, у Дрейка больше пластинок, [дизайнер одежды] Вирджил Абло занимает более высокие позиции в мире моды, у Кендрика [Ламара] лучше рифмы. Когда вышла „Donda“, все увидели, кто настоящий лидер. Я влияю на людей старше меня на двадцать лет и младше меня на двадцать лет. Вот и все», — заключил Уэст.