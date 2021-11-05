Оксимирон признал вину перед бывшей девушкой, которая обвинила его в лицемерии

Рэпер Оксимирон ответил на пост своей бывшей девушки Веры Маркович которая недавно обвинила его в отношениях с несовершеннолетней (собой), многочисленных изменах и лицемерии. Он посвятил ситуации публикацию в инстаграме.

Музыкант признал свою вину перед девушкой. «Во многом ее слова были справедливы», — написал Оксимирон. Он отметил, что встречался с Верой в 2011–2012 годах, и та «очень помогла» ему в начале карьеры.

«У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить. Мне жаль, что я причинил ей столько боли и беру ответственность за свои поступки», — заявил рэпер.

Оксимирон добавил, что «изначальные слова Веры были неправильно трактованы СМИ, и в сегодняшнем посте она проясняет это». Девушка в свою очередь написала на своей странице, что «не пыталась обвинить его в каком‑либо насилии».

Маркович подчеркнула, что, хотя она познакомилась с музыкантом в возрасте 15 лет, их отношения «вышли за рамки дружбы» только после того, как она достигла возраста согласия — 16 лет.

«Мне было важно проговорить в публичном поле то, что я чувствовала эти годы, потому что у меня не было возможности прожить свою боль через тексты треков. Эта долгая, сложная и болезненная история для нас обоих, которая, к счастью, закончилась тем, что научила нас говорить о своих чувствах и видеть чувства другого», — добавила Вера.

Исходный пост девушка удалила. В нем после выхода клипа «Кто убил Марка?» она рассказывала, что почти 10 лет жила с «ощущением, что чей‑то безусловный талант или что‑то там еще могут оправдать» почти любое отношение.

Оксимирон, по словам Маркович, «переспал с ней, будучи женатым» и потом сделал вид, что их связывает только работа, а когда у них все-таки начались отношения, изменял подруге с поклонницами во время гастролей.

Вера призналась, что «не справилась и ушла», а после девять лет лечилась от клинической депрессии и винила себя за то, что она «разрушила гения», в то время как Оксимирон «лепил из нее зло почти в каждом своем треке».

Девушка посчитала, что содержание песни «Кто убил Марка?» — это «лицемерие и вранье», искажение фактов и спекуляция на актуальных темах. «Ты взрослый мужчины, который переломал на своем героическом пути слишком много дров и сейчас снова публично отказался брать за это ответственность», — написала она.