Грета Тунберг и еще тысячи климатических активистов устроили митинг в Глазго

Митингующие прошли маршем по городу и раскритиковали участников форума. По мнению многих активистов, представители около 200 стран так и не договорились в ходе мероприятия о конкретных действиях в борьбе против изменения климата.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и еще тысячи ее единомышленников вышли на акцию протест в Глазго — там в данный момент проходит 26-я конференция ООН по климату (COP26, или 26th Conference of the Parties). Об этом сообщил «Коммерсант».

Сколько именно людей вышли на улицы Глазго, не сообщается. Газета Evening Standart писала, что к маршу планировали присоединиться примерно 10 тыс. человек. Организатором акции выступило молодежное движение Friday for Future.

Грету Тунберг заметили на митинге как раз с плакатом «Friday for Future». Другие протестующие прошли по городу с транспарантами «Нет ископаемому топливу», «Защитим будущее» и «У нас нет запасной планеты».

Среди демонстрантов было множество школьников, очевидно, вдохновленных примером Тунберг. Обратить внимание на них предложил британский принц Чарльз. Он признался, что его приглашали также присоединиться к акции.

Принц отметил, что самому ему было бы сложно выйти на марш. «Однако смысл не в этом. Прошу, не забывайте о тех людях, которые вышли на улицы. Не забывайте о том, что это их будущее», — сказал он накануне.